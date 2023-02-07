Збройні сили Сполучених Штатів Америки повідомили Конгрес, що зараз у Китаю більше наземних пускових установок міжконтинентальних ракет, ніж у США, що розпалило дискусію про те, як Вашингтон має відповісти на нарощування запасів ядерної зброї Пекіном.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У січні командувач Стратегічного командування США, яке контролює ядерні сили, заявив, що кількість наземних стаціонарних і мобільних пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет у Китаї перевищує кількість пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет у Сполучених Штатах.

Повідомлення надійшло в той момент, коли США зіштовхнулись з проблемою стримування значних ядерних сил Росії, а також зростаючого ядерного арсеналу Китаю. Американські законодавці беруть участь у дедалі гостріших дебатах про те, як найкраще протистояти Пекіну, включаючи відповідь Пентагону на китайський аеростат спостереження, який нещодавно перетнув США і завис над Монтаною, де розгорнута частина арсеналу міжконтинентальних балістичних ракет США.

За словами офіційних осіб США та позаурядових експертів, багато наземних пускових установок Китаю все ще складаються з порожніх шахт. Стратегічне командування також повідомило Конгрес, що США мають більше міжконтинентальних ракет наземного базування та більше ядерних боєголовок, встановлених на цих ракетах, ніж Китай.

Окрім цього, повідомлення командування не включають ракети з підводних човнів і дальні бомбардувальники, де США мають вирішальну перевагу, кажуть офіційні особи США.

Законодавці-республіканці, однак, назвали пускові установки ознакою масштабу амбіцій Китаю та закликають США розширити власні ядерні сили.

Китай швидко наближається до паритету зі Сполученими Штатами, — наголосив конгресмен Майк Роджерс, республіканець від Алабами, який очолює комітет Палати представників у справах Збройних сил. Ми не можемо допустити цього. Настав час для нас скоригувати позицію наших сил і збільшити можливості для протидії цій загрозі”.

Роджерс додав, що обмеження щодо сил дальньої дії, встановлені договором між США та Росією, відомим як Новий СНО, заважають США нарощувати свій арсенал для стримування Росії та Китаю. Термін дії цієї угоди, учасником якої Китай не є, закінчується у 2026 році.

Прихильники контролю над озброєннями пояснюють, що замість того, щоб намагатися перевершити ядерні сили Китаю та Росії, США можуть отримати більше, намагаючись зберегти договірні обмеження з Росією та намагаючись залучити Пекін до обговорення контролю над ядерними озброєннями.

Вони також зазначають, що США проводять серйозну модернізацію своїх ядерних сил, що дасть Вашингтону можливість додавати більше боєголовок до своїх ракет і бомбардувальників, якщо нарощування Китаєм відбуватиметься швидше, ніж очікувалося.

Адміністрація Байдена визнала, що виклики, створені противниками, які мають ядерну зброю, є складними, і хоче, щоб США впоралися з ними, використовуючи поєднання механізмів контролю над озброєннями та модернізованих ядерних сил.

Згідно зі звітом Пентагону, оприлюдненим минулого року, Китай, який відхилив переговори з США про контроль над озброєннями, має намір розмістити близько 1500 ядерних боєголовок до 2035 року. Це приблизно втричі більше, ніж сьогодні.

У Китаю є парк мобільних пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет і близько 20 шахтних ракет на рідкому паливі. КНР також будує три шахти міжконтинентальних балістичних ракет, які розраховані на розміщення щонайменше 300 сучасних твердопаливних ракет.

Більшість офіційних осіб США вважають, що всі шахти будуть заповнені міжконтинентальними ракетами з ядерними боєголовками протягом наступного десятиліття чи близько того.