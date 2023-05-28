Напруга між Саудівською Аравією та Росією зростає, оскільки Москва продовжує викачувати величезні обсяги дешевшої сирої нафти на ринок, що підриває зусилля Ер-Ріяда підвищити ціни на енергоносії.

Джерело: The Wall Street Journal.

Напередодні важливої ​​зустрічі ОПЕК+, призначеної у Відні на 4 червня, Саудівська Аравія висловила своє незадоволення через те, що РФ не дотримала попередньої обіцянки щодо обмеження видобутку у відповідь на санкції Заходу.

Нещодавно міністр енергетики Саудівської Аравії зробив попередження нафтовим спекулянтам, сигналізуючи ринку про те, що подальше скорочення видобутку можливе, але незабаром віце-прем’єр-міністр Росії заперечив йому, висловивши сумніви щодо подальших скорочень.

На початку квітня Саудівська Аравія, Росія та інші члени ОПЕК+ заявили, що скоротять видобуток, що, як очікується, підтримає ціни на нафту; Саудівська Аравія почала скорочувати видобуток цього місяця, але останні доступні дані показують, що Росія продовжує викачувати великі обсяги нафти на ринок, додаючи до глобального профіциту та тиснучи на ціни.

У своїй доповіді Міжнародне енергетичне агентство показало, що РФ не досягла повного зменшення видобутку нафти до обіцяних 500 тисяч барелів на добу.

На тлі збільшення видобутку нафти Росія збільшила власні прибутки, натомість створила надлишок пропозиції, що у травні спричинило падіння цін майже на 10% проти показника за квітень.