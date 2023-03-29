Пентагон готується до майбутнього конфлікту в космосі, оскільки Китай і Росія розгортають ракети та лазери, які потенційно можуть знищити супутники та порушити військовий і цивільний зв’язок.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Збройні сили США давно відмовилися від орбітальної космічної зброї з екіпажем на користь супутників, оскільки матеріально-технічне забезпечення підтримки людей за межами земної атмосфери було величезним.

Цього місяця Білий дім запропонував довести річний бюджет USSF до $30 млрд. Це майже на $4 млрд більше, ніж у 2022 році, і більше, ніж для інших підрозділів американських ЗС, включаючи ВПС та ВМС. Водночас вперше до статті витрат на USSF включили придбання тренажерів та іншого обладнання для підготовки військовослужбовців Космічних сил до можливих бойових дій.

Центральна частина наступного пакета військових контрактів Космічних сил на запуск ракет – їхній захист від атак Китаю та інших супротивників. Ціль цих заходів — зробити супутники більш важкодоступними для обладнання противника, а також менш сприйнятливими до лазерів і глушіння з космосу або землі.

Земна тактика не працює в космосі, де США, Китай і Росія всі звертаються до супутників і датчиків, щоб почати і виграти будь-який конфлікт.

“Ви не можете рити траншеї в космосі”, — зазначив старший віце-президент групи оборонних систем у The Aerospace Марті Вілан. “Якщо стримування не вдається, ви не можете чекати, поки трапиться щось погане, щоб підготуватися. Ви повинні мати повну інфраструктуру разом”.

Космічні сили були створені у 2019 році як шосте самостійне формування у складі збройних сил країни, якому делегували обов’язки, які раніше входили до компетенції ВПС. Основною метою автономних сил було планувати, оснащувати та захищати інтереси США в космосі для всіх служб і зосереджувати увагу на нових загрозах.

До обов’язків службовців USSF входить управління запусками ракет, супутниками і наземним комунікаційним та сенсорним обладнанням. Нині чисельність військовослужбовців Космічних сил США складає близько 16 тисяч осіб.

США, Китай і Росія є членами Комітету ООН з використання космічного простору в мирних цілях, включаючи наукову роботу. Усі троє також мають значні військові ресурси в космосі.

Зауважимо, у січні 2023 року керівник Національного управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) Білл Нельсон висловив занепокоєння тим, що Китай має намір зайняти найбагатші ресурсами ділянки Місяця.

Раніше, 14 грудня Збройні сили США в Південній Кореї запустили новий підрозділ Космічних сил, оскільки союзники нарощують зусилля для кращої протидії ядерній і ракетній загрозам Північної Кореї.