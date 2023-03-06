WSJ: Пентагон підозрює, що Китай використовує гігантські вантажні крани для шпигунства

Обладнання в портах США може становити ризик стеження або саботажу, наголошують посадовці. Натомість Китай стверджує, що занепокоєння викликане "параноєю".

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Американські офіційні особи все більше стурбовані тим, що гігантські крани китайського виробництва, які працюють в американських портах по всій країні, включно з кількома, які використовують військові, можуть дати Пекіну можливий інструмент для шпигунства.

Деякі посадовці з національної безпеки та Пентагону порівняли крани “судно-берег”, виготовлені китайським виробником ZPMC, із троянським конем. Попри те, що крани – порівняно якісні та недорогі, вони містять складні датчики, які можуть реєструвати та відстежувати походження та призначення контейнерів. А це викликає занепокоєння, що Китай може отримати інформацію про матеріальні засоби, які доставляються в країну або вивозяться з неї для підтримки військових операцій США по всьому світу.

За словами колишнього високопосадовця контррозвідки США Білла Еваніни, крани можуть стати новим Huawei, обладнання якого офіційні особи США фактично заборонили після попередження, що його можна використовувати для шпигунства за американцями.

Це ідеальне поєднання законного бізнесу, який також може маскуватися під таємний збір розвідданих”. Huawei заявила, що її продукти не становлять ризику для національної безпеки.

Своєю чергою, представник посольства Китаю у Вашингтоні назвав занепокоєння США щодо кранів “параноєю” та спробою перешкодити торгово-економічній співпраці з Китаєм.

Нещодавня напруга навколо висотних повітряних куль як можливого засобу китайського стеження привернула увагу до мінливої ​​природи шпигунства та до того, як країни стежать одна за одною, окрім звичайних інструментів збору розвідданих – шпигунів і супутників.

У цьому контексті гігантські крани “судно-берег” теж привернули до себе увагу. Законопроєкт про оборонну політику в розмірі 850 мільярдів доларів, ухвалений у грудні, вимагає від морського адміністратора Департаменту транспорту, за погодженням з міністром оборони та іншими особами, провести до кінця цього року несекретне дослідження стосовно того, чи становлять крани іноземного виробництва загрозу кібербезпеці або національній безпеці в американських портах.

Крани ZPMC вийшли на американський ринок близько двох десятиліть тому, пропонуючи якісне обладнання, що було значно дешевшим, ніж пропонували західні постачальники. За минулі роки ZPMC перетворилася на головного гравця в глобальній індустрії автоматизованих портів.

Нині ZPMC каже, що контролює близько 70% світового ринку кранів і продала своє обладнання більш ніж 100 країнам. Американський посадовець зауважив, що компанія виробляє майже 80% кранів типу “судно-берег”, які використовуються в портах США.

Величезні крани зазвичай доставляються в порти США повністю зібраними на кораблях і управляються за допомогою програмного забезпечення китайського виробництва. У деяких випадках, за словами офіційних осіб, їх підтримують громадяни КНР, які працюють за дворічними американськими візами – ще один фактор, який називають потенційним шляхом збору розвідувальної інформації.

Розвідувальне управління Міністерства оборони США провело секретну оцінку в 2021 році та виявило, що Пекін потенційно може гальмувати портовий трафік або збирати розвідувальні дані про військове обладнання, яке перевозиться. Представники США не зазначили, чи знайшли вони якісь конкретні випадки використання кранів ZPMC для шпигунства.

У 2021 році агенти ФБР обшукали вантажне судно, яке доставляло крани ZPMC у порт Балтімора, і знайшли на борту обладнання для збору розвідувальної інформації, повідомили джерела.

Національний план морської кібербезпеки, оприлюднений у грудні 2020 року, виявив, що жодна агенція США не відповідає за безпеку морської мережі, залишаючи директорів портів без обов’язкових стандартів кібербезпеки, тож вони загалом можуть купувати обладнання у будь-якого постачальника.

Зауважимо, що розвідувальне співтовариство США пов’язало збитий 4 лютого китайський аеростат з масштабною програмою стеження, яку проводить КНР. Такі кулі вже багато років збирають інформацію про військові об’єкти в різних країнах і регіонах, які становлять для КНР стратегічний інтерес.

10 лютого американські військові збили “невідомий летючий об’єкт” за наказом президента Джо Байдена. Об’єкт становив загрозу цивільній авіації.

Своєю чергою, глава внутрішньої розвідки Німеччини Томас Халденванг висловив побоювання, що Китай розширює свою шпигунську діяльність проти Берліна.