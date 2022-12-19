В РФ заявили, що проведуть спільні військово-морські навчання з Китаєм, намагаючись акцентувати на тісному партнерстві між двома країнами, оскільки Кремль прагне зміцнити підтримку серед партнерів, щоб компенсувати ізоляцію Заходу через війну в Україні.

Про це повідомляє WSJ.

Так, 19 грудня міноборони РФ повідомило, що загін військових кораблів Тихоокеанського флоту з Владивостока вийшов у море для участі в військово-морських навчаннях з китайськими колегами, які починаються з 21 грудня і триватимуть до 27 грудня.

Активна частина навчань включатиме “спільні ракетно-артилерійські стрільби по повітряних цілях, артилерійські стрільби по морських цілях, а також відпрацювання спільних протичовнових дій з практичним застосуванням озброєння”, зазначили у повідомленні. Зазначається, що головною метою навчань є зміцнення військово-морського співробітництва між двома державами, підвищення їхньої бойової спроможності для спільної протидії загрозам на морі, а також підтримання миру та стабільності в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Оголошення про навчання, які є частиною щорічних зусиль між двома країнами з 2012 року, прозвучало перед зустріччю Путіна з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Мінську 19 грудня, викликаючи занепокоєння, що він намагається залучити найближчого союзника Москви на війну в Україні.

Лукашенко дав зрозуміти, що не планує розгортати війська на допомогу Кремлю, але нещодавня військова активність, зокрема спільні військові навчання Білорусі та Росії, створили враження, що Мінськ може формально вступити у війну на підтримку в той час, коли Київ намагається закріпити свій прогрес на сході і півдні.

У понеділок речник Кремля Дмитро Пєсков назвав “дурними та необґрунтованими” повідомлення про те, що Путін їхав до Білорусі, щоб змусити Мінськ взяти участь у війні.

Обтяжений санкціями з боку Заходу та дедалі більше підданий остракізму, Путін намагається зміцнити підтримку партнерів Москви, особливо залицяючись до тих, хто також має суперечки зі США та Європою. Після вторгнення в Україну Євросоюз розширив санкції проти Білорусі за підтримку військових дій Росії. Лукашенко дозволив Москві використовувати Білорусь як плацдарм для введення військ в Україну. Десятки тисяч російських військ були розміщені там, а російські військові літаки злетіли з білоруських баз.

Хоча Пекін і Москва не є офіційними дипломатичними союзниками, лідер Китаю Сі Цзіньпін був найпотужнішим прихильником Путіна і знайшов спільну справу з російським лідером у спробах захистити відповідні інтереси своїх країн і авторитарні системи від тиску Заходу.

Сі публічно намагався дистанціювати Пекін і Москву, оскільки Росія зазнала кількох невдач на полі битви, але водночас утримався від зовнішньої критики дій Москви в Україні. Офіційні особи в Пекіні висловили підтримку позиції Росії на користь “справедливого врегулювання конфлікту”, згідно з нещодавньою дипломатичною розмовою між главами МЗС РФ та Китаю Сергієм Лавровим та Ван І.

За словами політичних радників у Пекіні, останніми тижнями Сі доручив своєму уряду налагодити міцніші економічні зв’язки з Росією.

Росія, своєю чергою, підтримала Китай на тлі його напруженості з США через Тайвань.

Влада Китаю не розголошує жодної інформації про спільні з Росією військово-морські навчання.

У міноборони Росії заявили, що РФ в навчаннях представлятимуть флагман Тихоокеанського флоту ракетний крейсер “Варяг” фрегат “Маршал Шапошников” і військові кораблі “Алдар Циденжапов” і “Совершенний”. Тоді як військово-морські сили Китаю складатимуться з двох есмінців, двох патрульних кораблів, комплексного корабля постачання та дизельного підводного човна.