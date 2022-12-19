Про це повідомляє WSJ.
Так, 19 грудня міноборони РФ повідомило, що загін військових кораблів Тихоокеанського флоту з Владивостока вийшов у море для участі в військово-морських навчаннях з китайськими колегами, які починаються з 21 грудня і триватимуть до 27 грудня.
Активна частина навчань включатиме “спільні ракетно-артилерійські стрільби по повітряних цілях, артилерійські стрільби по морських цілях, а також відпрацювання спільних протичовнових дій з практичним застосуванням озброєння”, зазначили у повідомленні. Зазначається, що головною метою навчань є зміцнення військово-морського співробітництва між двома державами, підвищення їхньої бойової спроможності для спільної протидії загрозам на морі, а також підтримання миру та стабільності в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
Оголошення про навчання, які є частиною щорічних зусиль між двома країнами з 2012 року, прозвучало перед зустріччю Путіна з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Мінську 19 грудня, викликаючи занепокоєння, що він намагається залучити найближчого союзника Москви на війну в Україні.
Лукашенко дав зрозуміти, що не планує розгортати війська на допомогу Кремлю, але нещодавня військова активність, зокрема спільні військові навчання Білорусі та Росії, створили враження, що Мінськ може формально вступити у війну на підтримку в той час, коли Київ намагається закріпити свій прогрес на сході і півдні.
У понеділок речник Кремля Дмитро Пєсков назвав “дурними та необґрунтованими” повідомлення про те, що Путін їхав до Білорусі, щоб змусити Мінськ взяти участь у війні.
Обтяжений санкціями з боку Заходу та дедалі більше підданий остракізму, Путін намагається зміцнити підтримку партнерів Москви, особливо залицяючись до тих, хто також має суперечки зі США та Європою. Після вторгнення в Україну Євросоюз розширив санкції проти Білорусі за підтримку військових дій Росії. Лукашенко дозволив Москві використовувати Білорусь як плацдарм для введення військ в Україну. Десятки тисяч російських військ були розміщені там, а російські військові літаки злетіли з білоруських баз.
Хоча Пекін і Москва не є офіційними дипломатичними союзниками, лідер Китаю Сі Цзіньпін був найпотужнішим прихильником Путіна і знайшов спільну справу з російським лідером у спробах захистити відповідні інтереси своїх країн і авторитарні системи від тиску Заходу.
Сі публічно намагався дистанціювати Пекін і Москву, оскільки Росія зазнала кількох невдач на полі битви, але водночас утримався від зовнішньої критики дій Москви в Україні. Офіційні особи в Пекіні висловили підтримку позиції Росії на користь “справедливого врегулювання конфлікту”, згідно з нещодавньою дипломатичною розмовою між главами МЗС РФ та Китаю Сергієм Лавровим та Ван І.
За словами політичних радників у Пекіні, останніми тижнями Сі доручив своєму уряду налагодити міцніші економічні зв’язки з Росією.
Росія, своєю чергою, підтримала Китай на тлі його напруженості з США через Тайвань.
Влада Китаю не розголошує жодної інформації про спільні з Росією військово-морські навчання.
У міноборони Росії заявили, що РФ в навчаннях представлятимуть флагман Тихоокеанського флоту ракетний крейсер “Варяг” фрегат “Маршал Шапошников” і військові кораблі “Алдар Циденжапов” і “Совершенний”. Тоді як військово-морські сили Китаю складатимуться з двох есмінців, двох патрульних кораблів, комплексного корабля постачання та дизельного підводного човна.
- Лідер Китаю Сі Цзіньпін в останні місяці намагався публічно дистанціювати Пекін і Москву, оскільки Росія зазнає поразки у війні проти України. Однак поза дипломатичними виступами Сі на практиці поглиблює свою довгострокову ставку на Росію.
- Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс сказав, що повномасштабна російсько-українська війна та провал початкового плану РФ у ній, викликали занепокоєння у президента КНР Сі Цзіньпіна.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що санкційний тиск заважає Росії поповнювати запаси зброї. Він заявив, що обмеження змушують РФ платити все більшу ціну.
- Зустрічі між офіційними особами США та Китаю минулими днями були “відвертими та змістовними”, заявив високопосадовець адміністрації, додаючи, що сторони обмінялися думками щодо питань, включаючи збройну агресію Росії проти України та загрози КНДР для регіональної безпеки на Корейському півострові.
- Президент Китаю Сі Цзіньпінь під час перемовин з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем закликав до “заспокоєння” війни в Україні.