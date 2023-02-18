Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на митні документи.
Деякі з дронів потрапляють на фронт від російських дистриб’юторів, а інші перевозять через Об’єднані Арабські Емірати. Це означає, що попри масштабні антиросійські санкції, країна-агресор змогла дістати критично важливе обладнання з-за кордону.
Зазначається, що частину дронів DJI російська армія отримала з ОАЕ оплативши постачання через підсанкційний “Сбербанк”.
Так, дрони не лише підтримують бойові сили ворога, але й дозволяють Китаю збирати важливі розвідувальні дані, вважають у Пентагоні.
Також частину дронів та запчастин для них доставлялась з Євросоюзу.
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