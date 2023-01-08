WSJ: Російсько-українська війна спонукає НАТО покращити транспортування військової техніки

Вторгнення Росії в Україну виявило слабкості та недоліки європейських збройних сил, від проникної системи протиповітряної оборони до нестачі боєприпасів. Це також стало болючим нагадуванням про слабкість, про яку в останні роки турбувалися планувальники Організації Північноатлантичного договору: труднощі з транспортуванням військової техніки через континент.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Коли у вересні 2022 року Франція хотіла спорядити танки Leclerc для посилення оборони союзника по НАТО Румунії, Німеччина, яка є членом альянсу, виступила проти перевезення їх вантажівками по її автомагістралях. Проблема була не у протестувальниках чи політичній опозиції. Це були важкі французькі танки-транспортери.

Вага бортових платформ на кожній осі перевищувала дозволені норми для більшості німецьких доріг, заявили урядові органи, які запропонували маршрут, котрий Париж визнав неприйнятним. Натомість Франція перемістила танки залізницею, затримавши відправлення.

Під час холодної війни НАТО був готовий воювати з Радянським Союзом, що означало не лише протистояння на полі бою, але й налагоджені логістичні шляхи. Члени Альянсу невпинно проводили бойові навчання та логістичні тести, використовуючи наявні в їхньому розпорядженні вантажівки, вагони, літаки та кораблі.

Після розпаду СРСР розпалася і ця інфраструктура постачання. Інтенданти та цивільні транспортні органи припинили наради. Західноєвропейські залізниці розпродали рухомий склад, призначений на воєнний час. Уряди ухвалили правила, які перешкоджали переміщенню боєприпасів, вибухових речовин та інших небезпечних матеріалів через кордон.

Розширення НАТО на країни колишнього Варшавського договору, починаючи з 1999 року, ще більше ускладнило ситуацію, оскільки ніхто не знав, які дороги чи залізничні лінії краще використовувати під час кризи. Протягом багатьох років не проводилося дослідження критичних точок, таких як мости, тунелі та шляхопроводи в нових країнах НАТО, тому що ніхто не бачив у цьому потреби. Будь-яка загроза безпеці через відсутність у регіоні високопропускних автомагістралей здавалася віддаленою.

Потім у 2014 році Росія захопила в України Крим і розпалила сепаратистські рухи на східній Україні, знову створивши привид війни поблизу території НАТО. Консервовані європейські військово-логістичні навички потребували перевідкриття.

Генерал-лейтенант армії США Бен Ходжес, який на той час був головним командувачем армії в Європі, чотири роки намагався покращити військову мобільність, стверджуючи, що оборонне обладнання має пересуватися так само легко, як люди.

У 2018 році, коли генерал Ходжес пішов у відставку, НАТО створила дві нові командні структури: одну для європейського матеріально-технічного забезпечення, а іншу для постачання через Атлантику.

ЄС, який поки що уникає прямої участі в бойових діях, але прагне допомогти своїм збройним силам діяти більш ефективно, також почав зосереджуватися на військовій мобільності. Очолюваний Нідерландами проєкт у межах Європейського оборонного агентства ЄС тепер також включає Норвегію, Канаду та США, які не є членами НАТО. На знак того, наскільки серйозно всі сторони сприймають мобільність, ЄС дозволив Великій Британії приєднатися до проєкту.

Пол Йонсон, міністр оборони Швеції, яка щойно взяла на себе шестимісячне головування в ЄС, зазначив, що підвищення мобільності є життєво важливою діяльністю для ЄС і НАТО, а також сферою, готовою для співпраці.

Це має вирішальне значення для виконання статті 5″, — сказав він.

Поспішна реакція членів НАТО після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому стала суворим нагадуванням про те, скільки роботи ще залишилося. За словами офіційних осіб, озброєння київських сил і зміцнення оборони в найближчих до Росії членах НАТО, таких як Польща, Болгарія та Румунія, вимагали багатьох тимчасових шляхів вирішення бюрократичних і матеріально-технічних перепон.

Настав час перейти від індивідуального підходу до структурних рішень”, — йдеться в опублікованому в листопаді 2022 року звіті ЄС під назвою “План дій щодо військової мобільності 2.0”.

Через кілька днів після публікації генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся з міністрами оборони ЄС, щоб обговорити військову мобільність і логістику, назвавши це “важливою частиною співпраці між НАТО та ЄС”. Минулого місяця Столтенберг зустрівся з комісаром ЄС з питань внутрішніх ринків Тьєррі Бретоном, щоб просунути узгодження.

Разом дві організації працюють над узгодженням транспортних вимог, щоб проєкти цивільної дорожньої, залізничної та морської інфраструктури могли включати військові потреби.

Навіть фіскальні правила потребували уваги. Члени ЄС звільнили від податку на додану вартість і акцизного збору товари та послуги, пов’язані з колективною обороною.