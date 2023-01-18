Економісти заявили, що скорочення населення Китаю становить серйозну майбутню проблему для другої за величиною економіки світу, тоді як 17 січня у Давосі головний економічний радник президента Сі Цзіньпіна намагався відновити довіру інвесторів після одного з найбільш розчаровуючих темпів зростання за десятиліття.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Китай уже скасував політику нульового стримування COVID-19, яка гальмувала зростання інфекції протягом більшої частини 2022 року, заклавши основу для економічного відновлення цього року. Розворот на хвилі громадських протестів став частиною широкого перезавантаження політики, спрямованої на стимулювання економіки, включаючи пом’якшення регулювання в секторі власності та сигнал про те, що тиск на технологічний сектор припиняється.

Зараз Пекін робить ставку на значне відновлення економічної активності, оскільки офіційні особи все частіше сигналізують, що нещодавня хвиля інфекцій досягає свого піка. Деякі урядові радники кажуть, що центральне керівництво, ймовірно, оголосить цільове зростання від 5% до 5,5% на 2023 рік на найближчих законодавчих сесіях у березні. 17 січня Китай опублікував звіт про 3% зростання за 2022 рік, що є другим найгіршим темпом зростання з 1976 року.

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, головний економічний радник Сі, віце-прем’єр Лю Хе, намагався надіслати інвесторам і керівникам повідомлення про те, що цього року зростання Китаю повернеться до рівня передпандемії.

Якщо Китай досягне стабільного зростання у 2023 році, на 5% або 5% плюс, це фактично сприятиме значному глобальному зростанню в майбутньому році”, — сказав президент і генеральний директор Asia Society Кевін Радд.

Однак нещодавні заходи Китаю не допоможуть розв’язати низку проблем, деякі з яких посилилися через пандемію. Швидке старіння населення, уповільнення зростання продуктивності, високий рівень боргу та зростання соціальної нерівності обтяжуватимуть економічний підйом країни протягом наступних десятиліть, вважають економісти.

Вперше з 1961 року населення країни скоротилося — на 850 тис. до 1,412 млрд. Перехід у бік скорочення, який відбувся швидше, ніж передбачав Пекін, знаменує переломний момент в історії Китаю з глибокими наслідками для його економіки та статусу “світового заводу”.

Демографічна віха настає тоді, коли, попри величезні розміри, економіка Китаю все ще залишається країною, що розвивається, із середнім рівнем доходу.

Ймовірність того, що Китай колись обійде США як економіка №1, щойно знизилася”, — сказав провідний економіст Інституту Лоуі, аналітичного центру Сіднея, Роланд Раджа.

Глобальна економіка стала залежати від величезної кількості фабричних робітників Китаю для виробництва промислових товарів, тоді як її споживачі представляють зростаючий ринок автомобілів західного виробництва та предметів розкоші.

Зменшення робочої сили, швидше за все, стримуватиме економічне зростання. Економіка може розвиватися, лише додаючи працівників або виробляючи більше за допомогою працівників. Очікується, що населення працездатного віку в Китаї, яке досягло свого піка приблизно в 2014 році, скорочуватиметься на 0,2% щороку до 2030 року, згідно з рейтингами S&P Global Ratings.

Схоже, що Китай постаріє швидше, перш ніж розбагатіє”, — сказав заступник головного економіста Fathom Consulting у Лондоні Ендрю Гарріс.

Китай, як і раніше, прив’язаний до своєї старої стратегії стимулювання зростання, заохочуючи уряд і компанії брати більше кредитів для фінансування інвестицій, модель, яка, як попереджають економісти, буде нестійкою в довгостроковій перспективі.

Політика Китаю під час пандемії була зосереджена на стороні пропозиції, а не на стороні попиту в економіці. На відміну від багатьох країн Заходу, китайський уряд утримався від видачі готівки домогосподарствам, спрямувавши більшість своїх зусиль на підтримку виробників.

Та попри оптимізм, висловлений деякими доповідачами в Давосі, інвестори та керівники компаній як у Китаї, так і за його межами залишаються обережними щодо готовності Пекіна достатньою мірою скасувати свої обмеження щодо бізнесу останніх кількох років, щоб знову прийняти і забезпечити приватний капітал.

У 2021 році у Китаї рівень народжуваності був найнижчим із 1949 року: народилося близько 10,62 млн дітей.

Тенденція до зниження народжуваності у Китаї спостерігається з року в рік. Тому влада у 2021 році вирішила дозволити сім’ям мати три дитини (у 2016 була знята заборона мати більше однієї дитини). Але, як показала статистика, це не підняло рівня народжуваності.

Як повідомляється, основними причинами падіння народжуваності в Китаї є зростання рівня урбанізації та висока інфляція.

Через демографічні зміни у Китаї зростає кількість осіб зрілого віку – на тлі зменшення кількості молоді та дітей. Вважається, що це дуже негативно позначиться на пенсійній системі КНР.

Експерти прогнозують, що з кожним роком кількість жителів Китаю зменшуватиметься.