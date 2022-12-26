Пентагон заявив, що посилив рейди проти "Ісламської держави" в Сирії, провівши майже десяток ризикованих гелікоптерних і наземних операцій, щоб ліквідувати або захопити у полон головних бойовиків.

Про це повідомляє WSJ.

У грудні військові американські заявили, що провели щонайменше 10 операцій і рейдів, за словами офіційних осіб Центрального командування США, відповідального за військові операції США на більшій частині Близького Сходу. Це містило три операції з Сирійськими демократичними силами, союзником США в Сирії, які призвели до затримання шістьох бойовиків “Ісламської держави”.

За словами військових, під час рейдів захопили високопосадовця “Ісламської держави” на ім’я Аль-Зубайді. Вісім інших рейдів, зокрема сім на початку цього місяця та ще один на початку жовтня, призвели до ліквідації або взяття у полон інших бойовиків “Ісламської держави”.

Офіційні особи США визнали, що Центральне командування здійснило додаткові рейди в Сирії, але представники командування відмовилися надати будь-які інші подробиці.

Угруповання зросло в Іраку та Сирії після виведення американських військ з Іраку у 2011 році. “Ісламська держава”, яка втратила більшу частину своєї території до 2017 року, зберегла здатність проводити терористичні операції, маючи в Сирії 1800 бойовиків та більш як 8000 в Іраку. Кількість атак з часом зменшилася, і з 2019 року група використовує менше саморобних вибухових пристроїв, повідомили військові.

Але проблеми, створені “Ісламською державою”, залишаються гострими. У Сирії розташовано майже 30 місць ув’язнення, де містяться тисячі бойовиків. За словами офіційних осіб, у прилеглих таборах утримується близько 56 000 осіб, переважно жінок і дітей, пов’язаних з ув’язненими, які залишаються вразливими до радикалізації “Ісламською державою”.

І терористичне угруповання все ще здатне здійснювати напади на сили США та союзників, а також мобілізувати бійців.

США утримують близько 1000 американських військовослужбовців в різних місцях на території Сирії.

Довідка. Ісламська держава вийшла з хаосу громадянської війни в сусідній Сирії минулого десятиліття та захопила величезні території Іраку та Сирії у 2014 році. Аль-Багдаді проголосив ісламський халіфат у мечеті в місті Мосул на півночі Іраку того ж року та проголосив себе халіфом усіх мусульманських країн.

Жорстоке правління “Ісламської держави”, під час якого вбили та стратили тисячі осіб в ім’я свого вузького тлумачення ісламу, завершилося в Мосулі, коли іракські та міжнародні сили перемогли угруповання у 2017 році.

Варто зауважити, що бойовики генерала Сухейла аль-Хассана є серед сотень підготовлених РФ сирійських бійців, які воюють разом із російськими військами в Україні. Серед них – сирійські солдати, колишні повстанці та досвідчені бійці, які роками воювали проти угруповання “Ісламська держава” у Сирії.