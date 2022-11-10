Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Зазначається, що адміністрація Байдена не надаватиме Україні новітні дрони, попри прохання Києва та двопартійної групи членів Конгресу. Як пише видання, це демонструє обмеження на типи озброєння, яке Вашингтон охочий надати для оборони України.
Україна попросила США надати дрони Gray Eagle MQ-1C ще кілька місяців тому. Проте, джерела WSJ стверджують, що Пентагон відмовив у задоволенні цього запиту, “з огляду на занепокоєння, що надання цих дронів може призвести до ескалації конфлікту” та продемонструє Москві, що США надають озброєння, здатне вражати цілі на території РФ.
Також американська сторона висловлювала занепокоєння стосовно можливого викрадення технологій у разі збиття дронів, втім це не ключовий аргумент.
17 членів Конгресу від обох партій ще в серпні закликали Адміністрацію США надати Україні ці дрони, здатні перебувати в небі понад 24 годин.
- За словами високопоставленого американського військового посадовця, танки «абсолютно готові» для спорядження в Україну в майбутньому, але вони не є варіантом для негайної боротьби через проблеми з навчанням, обслуговуванням і забезпеченням.
- 4 листопада Міністерство оборони США анонсувало новий пакет допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів, який містить 45 танків Т-72.
- Сполучені Штати Америки передадуть Україні вісім систем протиповітряної оборони NASAMS. У Пентагоні пообіцяли, що дві з них надійдуть найближчим часом.