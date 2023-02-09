WSJ: Торгівля між США та Китаєм зростає, попри ескалацію напруги

Торгівля США з Китаєм зростає, попри ескалацію напруженості у сфері національної безпеки зокрема через такі питання, як збита минулого тижня китайська повітряна "куля-розвідник".

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У 2022 році імпорт товарів США з Китаю становив 536,8 млрд доларів, що на 6,3% більше проти попереднього року, і близько до рекордних 538,5 млрд доларів, досягнутих у 2018 році. Минулого року експорт США до Китаю зріс на 1,6% до 153,8 млрд доларів, внаслідок чого загальний обсяг торгівлі між двома країнами досяг рекордних 690,6 млрд доларів.

Частково зростання торгівлі між країнами зумовлено здорожчанням вартості життя, проте цифри також вказують наскільки США і Китай залежать один від одного, навіть після років торгового конфлікту.

Дані про результати торгівлі з’явилися, коли інцидент з повітряною кулею ще більше розпалив геополітичну напруженість між двома країнами. Державний секретар Ентоні Блінкен минулого тижня відклав візит до Пекіна, спрямований на зміцнення відносин. Китай висловив протест проти військових дій США.

Розширення американсько-китайської торгівлі минулого року відображало значне зростання торгівлі США з рештою світу, але відбулося, попри зусилля президента Байдена та колишнього президента Дональда Трампа скоротити торгівлю з КНР. Байден залишив у силі тарифи на сотні мільярдів доларів на китайські товари, які спочатку стягувала адміністрація Трампа.

Трамп почав запроваджувати тарифи на китайські товари загальною вартістю понад 300 млрд доларів. У відповідь Китай ввів мита на імпорт американських товарів на суму у 100 млрд доларів.

Президент Байден також прискорив використання експортного контролю, націленого на китайські технології, і обмежив імпорт товарів, пов’язаних з використанням примусової праці, таких як бавовна та сонячні панелі.

Китай є домінуючим постачальником багатьох товарів, які мають попит у США, включаючи мобільні телефони, персональні комп’ютери та сонячні батареї, зазначають економісти та керівники торгових галузей.

Китай дуже конкурентоспроможний у виробництві речей. Вони можуть забезпечити дуже великі обсяги продуктів за короткий проміжок часу з великою різноманітністю”, – сказав колишній помічник торгового представника США, який зараз працює в Інституті прогресивної політики Ед Грессер.

У той час, як тарифи США охоплюють довгий список китайських товарів, вони не торкнулися багатьох популярних товарів. Це дозволило США збільшити імпорт таких товарів, як мобільні телефони, ноутбуки та ігрові приставки під час пандемії.

Відповідно до аналізу старшого наукового співробітника Інституту міжнародної економіки Петерсона Чеда Боуна, імпорт у США товарів, на які не поширюються тарифи, зріс на 50% у період з липня 2018 року до серпня 2022 року, тоді як імпорт товарів, на які поширюються 25% тарифи, скоротився на 22%. Ці тарифи часто орієнтовані на проміжні продукти, такі як напівпровідники, автозапчастини та сталь.

Проте частка Китаю в імпорті США все ж знизилася порівняно з рівнями, які існували до запровадження обмежень Трампа у 2018 році. Відповідно до стратегії, відомої як “Китай плюс один”, компанії, багатьом з яких раніше було зручно повністю покладатися на китайські товари, диверсифікували свою закупівлю, включаючи країни Південно-Східної Азії та Мексику. У період з 2017 по 2022 рік імпорт товарів США з В’єтнаму зріс на 174%, з Тайваню – на 117%, а з Індії – на 76%.

За словами економістів та керівників торгової галузі, напруженість у відносинах між Вашингтоном та Пекіном, ймовірно, вплине на відносне становище Китаю у загальній торговельній картині США найближчими роками.

Цього року адміністрація Байдена готується до реалізації програм підтримки американського виробництва коштом значних субсидій і вимог для проєктів, які фінансуються платниками податків, щодо використання продуктів, вироблених в США.

Серед них Закон про мікросхеми, який вкладає 53 мільярди доларів у виробництво, дослідження та розробки напівпровідників усередині країни. Законом про зниження інфляції виділили 369 мільярдів доларів на програми енергетичної безпеки та зміни клімату, включаючи електромобілі та сонячні панелі. Китай має значну присутність в обох галузях.

Я не проситиму вибачення за те, що ми інвестуємо, щоб зробити Америку сильною. Інвестиції в американські інновації, в галузі, які визначать майбутнє і над якими уряд Китаю має намір домінувати”, – зазначив Байден у своїй нещодавній промові.

Зауважимо, Адміністрація Байдена звертається за допомогою до Індії, оскільки США працюють над переміщенням ланцюгів постачання критичних технологій з Китаю та інших країн, які використовують ці технології “для дестабілізації глобальної безпеки”. Цього тижня офіційні особи адміністрації провели зустрічі з делегацією індійських посадовців і керівників промисловості США, прагнучи сприяти розвитку технологій та інвестиціям в Індії в межах ширшого поштовху США культивувати альтернативи Китаю.