Згідно із секретним звітом розвідки, нещодавно наданим Білому дому та ключовим членам Конгресу, Міністерство енергетики США дійшло висновку, що пандемія Covid, швидше за все, виникла внаслідок витоку з лабораторії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зрушення з боку Міністерства енергетики, яке раніше не визначилося щодо того, як з’явився вірус, зазначено в оновленому документі від 2021 року офісом директорки Національної розвідки Авріл Хейнс.

У новому звіті наголошується, як різні частини розвідувальної спільноти дійшли розрізнених міркувань про походження пандемії. Міністерство енергетики тепер приєднується до Федерального бюро розслідувань, заявляючи, що вірус, ймовірно, поширився через нещасний випадок у китайській лабораторії. Чотири інші агентства разом із національною розвідувальною групою все ще вважають, що це, ймовірно, було результатом природної передачі.

Висновок Міністерства енергетики є результатом нових розвідувальних даних та має важливе значення, оскільки агентство має значний науковий досвід та контролює мережу національних лабораторій США, деякі з яких проводять передові біологічні дослідження.

За словами осіб, котрі ознайомилися з секретним звітом, міністерство енергетики винесло своє рішення з “низькою впевненістю”.

ФБР раніше дійшло висновку, що пандемія, ймовірно, була результатом витоку з лабораторії у 2021 році з “помірною впевненістю”, і, як і раніше, дотримується цієї точки зору.

У ФБР працює штат мікробіологів, імунологів та інших вчених, і його підтримує Національний центр судово-біологічного аналізу, який був створений у Форт-Детрік, штат Меріленд, у 2004 році для аналізу сибірки та інших можливих біологічних загроз.

Офіційні особи США відмовилися повідомити подробиці про нові розвідувальні дані та аналіз, які змусили Міністерство енергетики змінити свою позицію. Вони додали, що, хоча Міністерство енергетики та ФБР кажуть, що ненавмисний витік з лабораторії найбільш ймовірний, вони дійшли таких висновків з різних причин.

В оновленому документі наголошується, що співробітники розвідки все ще узагальнюють інформацію про те, як з’явився Covid-19. Внаслідок пандемії, що почалася понад три роки тому, загинуло понад мільйон американців.

Згідно з оновленим звітом, Національна розвідувальна рада, яка проводить довгостроковий стратегічний аналіз, і чотири агентства, які офіційні особи відмовилися назвати, все ще оцінюють з “низькою впевненістю”, що вірус виник через природну передачу від інфікованої тварини.

Центральне розвідувальне управління та інше агентство, яке офіційні особи не назвали, як і раніше, не визначилися між гіпотезами витоку з лабораторії та природної передачі.

Попри різні аналізи агентств, оновлення підтвердило існуючий консенсус між ними про те, що Covid-19 не був результатом китайської програми біологічної зброї, зазначили обізнані особи.

Високопосадовець розвідки США підтвердив, що розвідувальне співтовариство провело оновлення, про існування якого раніше не повідомлялося. Цей посадовець додав, що це було зроблено на тлі нових розвідувальних даних, подальшого вивчення академічної літератури та консультацій з експертами поза урядом.

Конгрес не вимагав оновлення, яке містить менш як п’ять сторінок. Але законодавці, зокрема республіканці в Палаті представників і Сенаті, проводять власні розслідування походження пандемії та вимагають від адміністрації Байдена та розвідувального співтовариства додаткової інформації.

Офіційні особи не сказали, чи буде випущена несекретна версія оновлення.

Згідно зі звітом розвідки США за 2021 рік, вірус Covid-19 вперше поширився в Ухані, Китай, не пізніше листопада 2019 року. Походження пандемії стало предметом бурхливих, іноді пристрасних дискусій серед науковців, експертів із розвідки та законодавців.

Мікробіолог зі Стенфордського університету Девід Релман, який виступав за безпристрасне розслідування початку пандемії, привітав повідомлення про оновлені висновки.

Представник міністерства енергетики відмовився обговорювати деталі своєї оцінки, але написав у своїй заяві, що агентство “продовжує підтримувати ретельну та об’єктивну роботу наших фахівців із розвідки у розслідуванні походження COVID-19 відповідно до вказівок президента”.

Китай, який наклав обмеження на розслідування Всесвітньої організації охорони здоров’я, заперечує можливість витоку вірусу з однієї з його лабораторій та припускає, що він з’явився за межами КНР. Китайський уряд не відповів на прохання прокоментувати, чи відбулися зміни в його поглядах на походження Covid-19.

Деякі вчені стверджують, що вірус, ймовірно, виник природним шляхом і перейшов від тварини до людини тим же шляхом, що і спалахи раніше невідомих патогенів.

Дебати про те, чи міг Covid-19 вийти з лабораторії, розпалили розвідка США про те, що троє дослідників з Інституту вірусології Уханя в листопаді 2019 року захворіли та звернулися за медичною допомогою.

Минулорічний звіт Комітету з розвідки Палати представників дійшов висновку, що це розкриття не підтверджує ні витоку з лабораторії, ні теорію природного походження, оскільки дослідники могли захворіти на сезонний грип. Але деякі колишні посадовці США кажуть, що хворі брали участь у дослідженнях Covid-19.

Законодавці намагалися дізнатися більше про те, чому ФБР вважає ймовірним витік інформації з лабораторії. У листі від 1 серпня до директора ФБР Крістофера Рея сенатор Роджер Маршалл, республіканець від Канзасу, попросив, щоб ФБР передало записи свого розслідування, і запитав, чи Бюро поінформувало Джо Байдена про свої висновки.

У листі від 18 листопада помічниця директорки ФБР Джил Тайсон зауважила, що агентство не може поділитися цими деталями через політику Міністерства юстиції щодо збереження “чесності поточних розслідувань”.