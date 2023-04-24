Невдовзі після того, як Росія вдерлася в Україну в лютому 2022 року, США та Європа ввели потужні санкції, що призвело до переривання постачань деталей двигунів, гвинтів і паливних помп. Тож нині найбільші російські корабельні намагаються знайти достатню кількість гвинтів і деталей двигунів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Державна компанія РФ United Shipbuilding (USC), перебуває під санкціями з 2014 року, проте її проблеми з отриманням обладнання та іноземних спеціалістів для встановлення частин “набули системного характеру” після лютого 2022 року.

USC спільно зі ще одним держпідприємством РФ “Суднобудівний комплекс “Звезда” — дві найбільші корабельні Росії за обсягом замовлень. Вони виробляють різноманітні судна: від атомних підводних човнів і фрегатів до танкерів-криголамів та пасажирських кораблів.

Їхні клієнти в основному з Росії, і проблеми з виробництвом будуть відчуватися переважно всередині країни. Будь-які проблеми матимуть обмежений вплив на світове суднобудування, де домінують азійські корабельні.

Постійним клієнтом обох російських підприємств є державний танкерний оператор “Совкомфлот”, який також потрапив під санкції та був змушений продати більше третини свого флоту та перенести діяльність у Дубай.

Так, USC в минулому постачило лише чотири судна, оскільки з Німеччини перестали приходити гвинтові колонки. Тоді як за словами менеджера підприємства “Звєзда”, виробництво на корабельні у Приморському краї відбувається з перебоями через відсутність імпортних двигунів.

Головний елемент системи електроруху судна виробляло спільне підприємство “Роснефти” та General Electric для великотоннажних суден. Проте, 8 березня 2022 року General Electric оголосила про зупинення своєї діяльності у РФ.

Щобільше, ті компоненти, що були в запасі до введення санкцій, встановлювали за допомогою корейських партнерів, котрі перестали працювати з РФ у відповідь на вторгнення росіян в Україну.

Зауважимо, у березні стало відомо, що дефіцит бюджету Росії підскочив у перші два місяці 2023 року, проте видатки демонструють ознаки повільнішого зростання на тлі війни проти України.

Варто нагадати, що за місяць до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, довірені особи президента РФ Володимира Путіна відвідали його резиденцію в Ново-Огарьово під Москвою, щоб поінформувати очільника Кремля про ймовірні наслідки західних санкцій.

Згідно з останніми підрахунками аналітиків, витрати на військову мобілізацію РФ та вплив західних санкцій можуть “пробити діру” в бюджетних прогнозах уряду та вичерпати резерви Москви до найнижчого рівня за останні десятиліття.

Зокрема, 29 грудня минулого року російська валюта досягла восьмимісячного мінімуму, додавши до різкого падіння в грудні через обвал світових цін на нафту та санкції Заходу, спрямовані на енергетичний сектор Росії.

Вже у лютому цього року стало відомо, що російський автопром – раніше одна з найбільших галузей промисловості, де безпосередньо зайнято 300 тисяч осіб, а з урахуванням суміжних виробництв – усі три мільйони, зрештою відкотився на півстоліття у минуле.

Окрім цього, економічна ізоляція Росії повертає російський бізнес у “корумпований та дикий час бандитського капіталізму”. Західні санкції виснажують російську економіку, водночас створюють умови для збагачення окремих верств.

22 лютого Держдума Росії в третьому читанні ухвалила законопроєкт, що дозволяє уряду тимчасово припиняти надання та розповсюдження офіційної статистичної інформації в РФ.