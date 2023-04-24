Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Державна компанія РФ United Shipbuilding (USC), перебуває під санкціями з 2014 року, проте її проблеми з отриманням обладнання та іноземних спеціалістів для встановлення частин “набули системного характеру” після лютого 2022 року.
USC спільно зі ще одним держпідприємством РФ “Суднобудівний комплекс “Звезда” — дві найбільші корабельні Росії за обсягом замовлень. Вони виробляють різноманітні судна: від атомних підводних човнів і фрегатів до танкерів-криголамів та пасажирських кораблів.
Їхні клієнти в основному з Росії, і проблеми з виробництвом будуть відчуватися переважно всередині країни. Будь-які проблеми матимуть обмежений вплив на світове суднобудування, де домінують азійські корабельні.
Постійним клієнтом обох російських підприємств є державний танкерний оператор “Совкомфлот”, який також потрапив під санкції та був змушений продати більше третини свого флоту та перенести діяльність у Дубай.
Так, USC в минулому постачило лише чотири судна, оскільки з Німеччини перестали приходити гвинтові колонки. Тоді як за словами менеджера підприємства “Звєзда”, виробництво на корабельні у Приморському краї відбувається з перебоями через відсутність імпортних двигунів.
Головний елемент системи електроруху судна виробляло спільне підприємство “Роснефти” та General Electric для великотоннажних суден. Проте, 8 березня 2022 року General Electric оголосила про зупинення своєї діяльності у РФ.
Щобільше, ті компоненти, що були в запасі до введення санкцій, встановлювали за допомогою корейських партнерів, котрі перестали працювати з РФ у відповідь на вторгнення росіян в Україну.
Зауважимо, у березні стало відомо, що дефіцит бюджету Росії підскочив у перші два місяці 2023 року, проте видатки демонструють ознаки повільнішого зростання на тлі війни проти України.
Варто нагадати, що за місяць до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, довірені особи президента РФ Володимира Путіна відвідали його резиденцію в Ново-Огарьово під Москвою, щоб поінформувати очільника Кремля про ймовірні наслідки західних санкцій.
Згідно з останніми підрахунками аналітиків, витрати на військову мобілізацію РФ та вплив західних санкцій можуть “пробити діру” в бюджетних прогнозах уряду та вичерпати резерви Москви до найнижчого рівня за останні десятиліття.
Зокрема, 29 грудня минулого року російська валюта досягла восьмимісячного мінімуму, додавши до різкого падіння в грудні через обвал світових цін на нафту та санкції Заходу, спрямовані на енергетичний сектор Росії.
Вже у лютому цього року стало відомо, що російський автопром – раніше одна з найбільших галузей промисловості, де безпосередньо зайнято 300 тисяч осіб, а з урахуванням суміжних виробництв – усі три мільйони, зрештою відкотився на півстоліття у минуле.
Окрім цього, економічна ізоляція Росії повертає російський бізнес у “корумпований та дикий час бандитського капіталізму”. Західні санкції виснажують російську економіку, водночас створюють умови для збагачення окремих верств.
22 лютого Держдума Росії в третьому читанні ухвалила законопроєкт, що дозволяє уряду тимчасово припиняти надання та розповсюдження офіційної статистичної інформації в РФ.
- Перші місяці російського вторгнення в Україну минулого року спричинили зростання цін на нафту та природний газ, що принесло Москві несподіваний прибуток. Ті дні минули. Оскільки війна триває другий рік, і санкції Заходу стають все сильнішими, доходи Росії скорочуються, а її економіка перейшла на траєкторію нижчого зростання, ймовірно, у довгостроковій перспективі.
- У січні 2023 року російський експорт скоротився у річному вирахуванні майже на третину – на 28,2%. Згідно з даними митної служби РФ, за перший місяць Росія експортувала товарів на 32,9 млрд доларів.
- За словами високопоставленого європейського дипломата, Росія, схоже, успішно обходить санкції Європейського Союзу та G7, щоб забезпечити важливі напівпровідники та інші технології для продовження війни в Україні.
- У 2022 році експорт російського газу до Європи різко впав до абсолютного мінімуму з часів СРСР, оскільки його найбільший споживач скоротив імпорт через повномасштабне вторгнення Москви до України, а головний трубопровід був пошкоджений вибухами.
- З 1 вересня 2023 року усі російські медичні установи зможуть ремонтувати обладнання, користуючись неоригінальними запчастинами та комплектуючими.