Сили Києва об’єдналися під повномасштабним ударом Росії, досягнувши спрощеної версії віртуальної системи управління в бою MacGyver, на розробку яких Пентагон витратив десятиліття і мільярди доларів: винищувачі, об’єднані в цифрову мережу, розвідувальні дані та зброю.

Про це мовиться у матеріалі The Wall Street Journal.

Імпровізована київська мережа безпілотників, винищувачів і зброї, пов’язаних через супутниковий зв’язок і спеціальне програмне забезпечення, надає військовим перевагу в рівні інтелекту, координації та точності, що дозволило маневрувати навколо масивної, але незграбної армії Росії.

Попри те, що українська серія систем, побудована в основному на стандартному обладнанні, залишається далекою від широкомасштабних і надзвичайно амбітних зусиль американської армії з оцифрування, ветерани проєктів США зазначають, що успішне створення віртуальної командно-контрольної системи на ходу дає Заходу цінні уроки, зокрема щодо необхідності експериментувати та залучати невійськових експертів.

Британський підполковник у відставці Глен Грант зазначив, що бюрократичні західні військові “надто повільні та важкі”, щоб швидко застосовувати нові технічні рішення для розв’язання проблем на полі бою.

Технічно підковане населення України оновило техніку партизанської війни для цифрової епохи. Повстанці завжди перетворювали підручні засоби на зброю — від бамбукових шипів до коктейлів Молотова. Тож їхніми інструментами стали мобільні додатки, 3-D принтери та споживчі дрони.

Підрозділи модифікують готові дрони за допомогою ременів, які вони можуть дистанційно випускати, щоб скидати гранати на позиції противника. Армійці-добровольці використовують свій досвід у приватному секторі, розробляючи програмне забезпечення для управління корпоративними ресурсами для транснаціональних компаній, щоб автоматизувати нарахування заробітної плати на передовій. Одна українська компанія створює дистанційно керовані електромобілі, на які можна встановити важкі кулемети або інший вантаж.

Тоді як українські програмісти оновили систему, яку військові називають Delta, щоб надавати місцевим командирам розвідувальні дані з поля бою в режимі реального часу, отримані з безпілотників і спотерів, які проживають в окупованих Росією частинах України.

Одним з елементів успіху України в інноваціях є те, як різні військові підрозділи та українські технологічні компанії працюють над власними новими військовими технологіями — підхід “знизу вгору”, який часом більше нагадує низку гаражів у Кремнієвій долині, ніж проєкт, що фінансується Пентагоном.

Ми навіть не можемо досить швидко написати контракт, — зазначив інженер і колишній офіцер спеціального призначення США Бред Гелсі. В Іраку він керував технічною робочою зоною, щоб імпровізувати інструменти для солдатів, такі як зонди для перевірки невинних на вигляд об’єктів на предмет прихованих вибухових пристроїв. Нашою новою мантрою має бути «як бути українцем”, – сказав Гелсі.

Українські армійці та командири також зауважують, що однією з важливих складових для українських військових технологій було рішення SpaceX надати тисячі терміналів підключення Starlink на початку війни.

США намагаються швидше впроваджувати нові технології, в тому числі через мережу неурядових інноваційних центрів, які пов’язані з Пентагоном. Вони використовують цивільні ноу-хау для військових цілей і заохочують мозковий штурм. Тепер ці центри — і зокрема Sofwerx, пов’язаний із Командуванням спеціальних операцій США — будуть вивчати приклад України, кажуть особи, знайомі з їхньою роботою.