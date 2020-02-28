Официальный аккаунт Xiaomi в Weibo сообщил, что первая партия Xiaomi Mi 10 Pro разлетелась на рынке как горячие пирожки со скоростью 55 секунд.

Сумма выручки со всех торговых площадок составила 28,6 млн.$. Если подставить в формулу расчета стоимость новинки (716$ за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ, 787$ за 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ, 859$ за 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ), то можно определить размеры первой партии – приблизительно 40 тыс. смартфонов. Оригинальная версия Xiaomi Mi 10 (цена стартует от 573$), выпущенная в размере 50 тыс. экземпляров первой партии была распродана на 14 февраля всего за минуту. Эти цифры лучше любых прилагательных описывают новинки. Такой ажиотаж вокруг новых флагманов вызван производительностью моделей, на которую производитель и делал акцент. Сейчас на новинку Xiaomi Mi 10 уже появилась возможность предзаказа в магазинах Украины.

Новые устройства базируются на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 865. Такой процесс позволил новинкам окрестить себя королями производительности. Это заявление вовсе не голословно, так как в бенчмарке Antutu Xiaomi Mi 10 удалось поставить рекорд и набрать более 585 тысяч баллов.

Но на этом достоинства модели не заканчиваются. Среди представленных характеристик производитель также выделяет оперативную память LPDDR5, флэш-память UFS 3.0. Плюсом можно считать и поддержку Wi-Fi 6 со скоростью передачи данных до 9,6 Гбит/с.

Обе новинки от Xiaomi оснащаются 6,67-дюймовыми экранами AMOLED, разрешение которых составляет 2340 х 1080 пикселей, а частота обновления изображения 90 Гц. К выдающимся характеристикам дисплея относится пиковой яркостью 1129 кд/м2., контрастностью 5000000: 1, а также поддержка технологии HDR10+. В верхнем левом углу дисплея с закругленными краями находиться фронтальная камера. Диагональ врезанной линзы составил всего-навсего 4,08 мм.

За чистое звучание смартфона отвечают “симметричные” стереодинамики. В конструкции спереди и сзади находятся датчики освещенности. За счет них производитель постарался решить распространенную для смартфонов на базе Android проблему яркости.

Модель Pro от оригинала отличается улучшенной камерой, аккумулятором повышенной емкости (4500 мАч), поддерживающий зарядку на 50 Вт. Кроме этого в комплекте предусмотрено зарядное устройство на 65 Вт, которое подойдет даже для ноутбуков Xiaomi.