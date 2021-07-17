Китайський виробник смартфонів Xiaomi Corp. в другому кварталі обігнав Apple Inc. і став другим в світі виробником смартфонів.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters, посилаючись на дані дослідницької компанії Canalys.

За даними експертів, Xiaomi вперше посіла друге місце з часткою 17% від світових поставок смартфонів, що на 3% більше, ніж в попередньому кварталі.

Світові поставки смартфонів у другому кварталі, в загальному, виросли на 12%, на чолі з Samsung Electronics з часткою 19% і Apple на третьому місці з часткою 14%.

Менеджер Canalys з досліджень Бен Стентон зазначив, що середня відпускна ціна телефонів Xiaomi приблизно на 40-75% дешевше в порівнянні з Samsung і Apple відповідно, додавши, що основним пріоритетом для Xiaomi в цьому році є зростання продажів своїх високопродуктивних пристроїв.

У звіті також повідомляється, що поставки компанії виросли більш ніж на 300% в Латинській Америці, на 150% в Африці і на 50% в Західній Європі.