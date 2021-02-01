Китайський виробник смартфонів Xiaomi подав до суду округу Колумбія на Міністерство оборони і Міністерство фінансів США з вимогою виключення його з чорного списку компаній, пов'язаних з військовими Китаю.

Про це повідомляє CNBC.

У січні цього року США позначили Xiaomi як одну з декількох “комуністичних китайських військових компаній” відповідно до закону про державну оборону 1999 року.

Це означає, що Xiaomi має підкорятися указу колишнього президента Дональда Трампа, який забороняє американським інвесторам купувати акції або цінні папери будь-яких компаній, пов’язаних з китайськими військовими.

У відповідь Xiaomi подала позов проти міністерства фінансів і оборони США в окружному суді Колумбії. Компанія стверджує, що військове позначення неконституційне, бо воно позбавляє Xiaomi її свободи і прав власності без належної правової процедури і, отже, порушує п’яту поправку до Конституції США.

Китайська компанія також заявила, що заборона на покупку акцій інвесторами завдасть непоправної шкоди.

“Недопущення Xiaomi до ринків капіталу США, військове позначення і пов’язані з ним обмеження зашкодять здатності компанії вести, розвивати і фінансувати свій бізнес, продавати свої продукти, підтримувати і розвивати свої ділові відносини, а також наймати і утримувати співробітників”, – йдеться в позові компанії .

Компанія також заявила, що вона не належить і не контролюється китайським урядом або збройними силами, а також не належить і не контролюється будь-якою організацією, пов’язаною з китайською оборонною промисловою базою.