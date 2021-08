Про це поінформували у пресслужбі Xiaomi. Про деталі повідомляє видання The Verge.

Робопес працює на основі програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом. Це дозволяє налаштовувати функції робота під себе.

У компанії зазначили, що CyberDog “має непередбачувані можливості”.

CyberDog важить 3 кілограми (для порівняння – робопес Spot від компанії Boston Dynamics важить 5,2 кг).

У компанії поінформували, що CyberDog достатньо спритний, аби виконувати сальто назад. Він може рухатися зі швидкістю 3,2 м/с (швидкість у Spot – 3,9 м/с).

Новинка працює на базі платформи штучного інтелекту Nvidia Jetson Xavier та оснащена безліччю камер і датчиків (сенсорні датчики, модуль GPS, надширококутний об’єктив, камеру Intel RealSense D450). Це дозволяє роботу функціонувати у напівавтономному режимі.

“CyberDog може аналізувати своє оточення в режимі реального часу, створювати навігаційні карти, визначати місце призначення і уникати перешкод. У поєднанні з функціями відстеження людської постави і розпізнавання обличчя CyberDog може слідувати за своїм власником і долати перешкоди”, – зазначили в Xiaomi.

Крім того, робот здатен реагувати на голосові команди. Ним можна буде керувати за допомогою застосунку для смартфона.

CyberDog має три порти USB-C та один порт HDMI, які можна буде використовувати для налаштування обладнання.

Наразі компанія планує випустити 1000 таких роботів (для “шанувальників Xiaomi, інженерів та ентузіастів робототехніки”, аби “спільно вивчити величезні можливості CyberDog”). Вартість робопса складе близько $1540.

