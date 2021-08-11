Про це поінформували у пресслужбі Xiaomi. Про деталі повідомляє видання The Verge.

Робопес працює на основі програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом. Це дозволяє налаштовувати функції робота під себе.

У компанії зазначили, що CyberDog “має непередбачувані можливості”.

CyberDog важить 3 кілограми (для порівняння – робопес Spot від компанії Boston Dynamics важить 5,2 кг).

У компанії поінформували, що CyberDog достатньо спритний, аби виконувати сальто назад. Він може рухатися зі швидкістю 3,2 м/с (швидкість у Spot – 3,9 м/с).

Фото: blog.mi.com

Новинка працює на базі платформи штучного інтелекту Nvidia Jetson Xavier та оснащена безліччю камер і датчиків (сенсорні датчики, модуль GPS, надширококутний об’єктив, камеру Intel RealSense D450). Це дозволяє роботу функціонувати у напівавтономному режимі.

“CyberDog може аналізувати своє оточення в режимі реального часу, створювати навігаційні карти, визначати місце призначення і уникати перешкод. У поєднанні з функціями відстеження людської постави і розпізнавання обличчя CyberDog може слідувати за своїм власником і долати перешкоди”, – зазначили в Xiaomi.

Крім того, робот здатен реагувати на голосові команди. Ним можна буде керувати за допомогою застосунку для смартфона.

CyberDog має три порти USB-C та один порт HDMI, які можна буде використовувати для налаштування обладнання.

Фото: blog.mi.com

Наразі компанія планує випустити 1000 таких роботів (для “шанувальників Xiaomi, інженерів та ентузіастів робототехніки”, аби “спільно вивчити величезні можливості CyberDog”). Вартість робопса складе близько $1540.

Фото: The Verge

  • У червні цього року південнокорейська автомобілебудівна компанія Hyundai Motor завершила процес придбання американського виробника роботів Boston Dynamics. Сума угоди склала 1,1 млрд доларів.