Лей Цзюнь (Lei Jun), засновник, голова та генеральний директор Xiaomi Group повідомив, коли відбудеться презентація нового смартфона китайської компанії — Xiaomi Mi Mix 4.

Відповідні дописи з’явилися на його сторінці в китайському сервісі мікроблогів Weibo.

У вівторок, 10 серпня, Лей Цзюнь виступить зі щорічною промовою, під час якої розповість про історію успіху компанії та найважливіші свої рішення як керівника бренду, який незабаром відсвяткує 10-ту річницю з моменту випуску першого смартфону.

В анонсі заходу на сайті компанії зазначено, що відбудеться також розіграш нових продуктів компанії, зокрема, нового телевізора від Xiaomi.

Лей Цзюнь напередодні заходу показав декілька рекламних роликів флагманського смартфона Xiaomi Mi Mix 4, який має бути презентований на заході. На однотипних відео можна побачити мальовничі пейзажі та силует нового девайсу.

На сторінці Xiaomi в китайській соцмережі також анонсовано, що буде представлено новий планшет Mi Pad 5.

Офіційних даних щодо характеристик майбутніх новинок, що мають бути презентовані 10 серпня, наразі немає. Презентація розпочнеться о 14:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що китайський виробник смартфонів Xiaomi Corp. в другому кварталі обігнав Apple Inc. і став другим у світі виробником смартфонів.