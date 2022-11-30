Про це повідомляє Mundo Xiaomi.
Ідея походить від китайського вебсайту QQ, який створив штучний інтелект, здатний розпізнавати обличчя, руки та навіть позу на світлині, аби отримати аніме-версію нас самих.
Завдяки цій сторінці менш ніж за хвилину можна отримати аніме-персонажа за своїм образом та подобою, а також зберегти відео та порівняти оригінальне зображення з аніме.
Щоби створити персонажа:
- Увійдіть із нашого мобільного телефону Xiaomi на вебсайт QQ.
- Коли ви потрапляєте всередину, інтерфейс, хоча він і китайською мовою, інтуїтивно зрозумілий. Виберіть поле з фіолетовими, червоними та оранжевими тонами, які з’являються внизу.
- Сервіс запитає доступ до камери або галереї. Тут ви можете вибрати свою фотографію або зробити її прямо зараз.
- Штучний інтелект перетворить ваше зображення вас на персонажа аніме.
- Якщо ви хочете зберегти зображення, натисніть на фіолетове та синє поле ліворуч.
Українські політики та відомі особи, як персонажі аніме
- Японська анімаційна студія Ghibli, яку заснував режисер та сценарист Хаяо Міядзакі, показала фотографії та відео майбутнього парку розваг. Очікується, що тематичне місце, населене героями митця, відкриється у листопаді 2022 року.
- Нагадаємо, щорічна премія Global SinoPhoto Awards, яку проводять спільно з китайським інститутом Лау Королівського коледжу Лондона, показала роботи фотографів. Вони проливають світло на життя Китаю та показують світлинами їхні погляди на культуру.
- Раніше студія Ghibli представила ескізи тематичного парку, заселеного героями фільмів Хаяо Міядзакі.