Про це повідомляє Mundo Xiaomi.

Ідея походить від китайського вебсайту QQ, який створив штучний інтелект, здатний розпізнавати обличчя, руки та навіть позу на світлині, аби отримати аніме-версію нас самих.

Завдяки цій сторінці менш ніж за хвилину можна отримати аніме-персонажа за своїм образом та подобою, а також зберегти відео та порівняти оригінальне зображення з аніме.

Щоби створити персонажа:

  • Увійдіть із нашого мобільного телефону Xiaomi на вебсайт QQ.
  • Коли ви потрапляєте всередину, інтерфейс, хоча він і китайською мовою, інтуїтивно зрозумілий. Виберіть поле з фіолетовими, червоними та оранжевими тонами, які з’являються внизу.
  • Сервіс запитає доступ до камери або галереї. Тут ви можете вибрати свою фотографію або зробити її прямо зараз.
  • Штучний інтелект перетворить ваше зображення вас на персонажа аніме.
  • Якщо ви хочете зберегти зображення, натисніть на фіолетове та синє поле ліворуч

Українські політики та відомі особи, як персонажі аніме