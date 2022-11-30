Китайська компанія електронної техніки Xiaomi створила програму, яка допоможе створити власного аніме-персонажа з вашої фотографії.

Про це повідомляє Mundo Xiaomi.

Ідея походить від китайського вебсайту QQ, який створив штучний інтелект, здатний розпізнавати обличчя, руки та навіть позу на світлині, аби отримати аніме-версію нас самих.

Завдяки цій сторінці менш ніж за хвилину можна отримати аніме-персонажа за своїм образом та подобою, а також зберегти відео та порівняти оригінальне зображення з аніме.

Щоби створити персонажа:

Увійдіть із нашого мобільного телефону Xiaomi на вебсайт QQ.

Коли ви потрапляєте всередину, інтерфейс, хоча він і китайською мовою, інтуїтивно зрозумілий . Виберіть поле з фіолетовими, червоними та оранжевими тонами, які з’являються внизу.

Сервіс запитає доступ до камери або галереї. Тут ви можете вибрати свою фотографію або зробити її прямо зараз.

Штучний інтелект перетворить ваше зображення вас на персонажа аніме .

Якщо ви хочете зберегти зображення, натисніть на фіолетове та синє поле ліворуч .

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