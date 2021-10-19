Генеральний директор китайської компанії Xiaomi Лей Цзюнь заявив, що китайський виробник смартфонів почне масове виробництво власних електроавтомобілів в першій половині 2024 року.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Після цієї заяви акції Xiaomi підскочили на 5,4% до 22,50 гонконзьких доларів ($2,89), що є найбільшим денним зростанням у відсотках з 12 травня.

У березні в Xiaomi заявили, що мають намір інвестувати до 10 млрд доларів у виробництво електромобілів протягом наступних десяти років.

А наприкінці серпня компанія зареєструвала автомобільний підрозділ.

Xiaomi також збільшила кількість працівників цього підрозділу, хоча ще не повідомила, чи буде вона виробляти автомобілі самостійно, чи в партнерстві з існуючим автовиробником.