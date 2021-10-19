Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Після цієї заяви акції Xiaomi підскочили на 5,4% до 22,50 гонконзьких доларів ($2,89), що є найбільшим денним зростанням у відсотках з 12 травня.
У березні в Xiaomi заявили, що мають намір інвестувати до 10 млрд доларів у виробництво електромобілів протягом наступних десяти років.
А наприкінці серпня компанія зареєструвала автомобільний підрозділ.
Xiaomi також збільшила кількість працівників цього підрозділу, хоча ще не повідомила, чи буде вона виробляти автомобілі самостійно, чи в партнерстві з існуючим автовиробником.
- Китайська компанія Huawei готується до випуску електромобілів під своїм брендом. Деякі моделі можуть з’явитися вже цього року.