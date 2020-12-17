Компанія Xiaomi представила телевізор Mi QLED TV 4K 55, який отримав Android 10, HDMI 2.1 і інші сучасні функції.

Про це пише The Tech Angle.

Крім збільшеного розміру екрану, цей новий телевізор також пропонує дозвіл 4K, HDR і технологію квантових точок.

Зазначається, що у Mi QLED TV співвідношення екрану до корпусу становить 96 %. Він має металевий каркас і вуглецеве волокно ззаду.

Телевізор Xiaomi має 55-дюймову РК-панель з технологією підсвічування QLED і роздільну здатність 4K, а також сертифікований для Dolby Vision, HDR10 + і HLG.

Mi QLED TV оснащений чотирма повнодіапазонними динаміками і двома високочастотними динаміками, щоб додати звуку глибини. Він сумісний з Dolby і DTS-HD.

Що стосується можливостей підключення, він має двохдіапазонний Wi-Fi, Bluetooth 5.0, три порти HDMI 2.1, два USB-порти, Ethernet, оптичний кабель і роз’єм для навушників.

Телевізор працює на платформі Android 10 з функцією PatchWall від Xiaomi. Програмне забезпечення обробляється процесором MediaTek MT9611, об’єднаним з графічним процесором Mali G52 MP2. Він має 2 ГБ оперативної пам’яті і 32 ГБ вбудованої пам’яті.

На даний момент пристрій продається тільки в Індії, його ціна становить 750 доларів.