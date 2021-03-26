Covid-19 Україна

оновлено 26.03.2021 о 16:02

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Xiaomi випускатиме електрокари під своїм брендом, – Reuters

Китайська компанія Xiaomi планує виготовляти електромобілі на заводі Great Wall під власним брендом.

П’ятниця, 26 березня 2021, 17:21

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Наразі Xiaomi не коментує цю інформацію, а в компанії Great Wall запевнили, що не обговорювали партнерство з Xiaomi щодо виробництва електрокарів.

При цьому відразу три джерела агентства повідомили деталі угоди. Зокрема, компанії Xiaomi та Great Wall планують оголосити про партнерство вже наступного тижня.

Зазначається, що Xiaomi має намір диверсифікувати свої доходи від бізнесу зі смартфонів та не хоче відставати від тенденції, коли автовиробники та техногіганти об’єднують зусилля для розробки електрокарів та “смартавто” із системою автономного водіння.

Джерела повідомляють, що автомобілі Xiaomi будуть розраховані на масовий ринок. Виробництво планують запустити вже у 2023 році.

  • Китайська компанія Huawei готується до випуску електромобілів під своїм брендом. Деякі моделі можуть з’явитися вже цього року.
Теги: Great Wall, електрокари, Xiaomi

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