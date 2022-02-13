Ye пообіцяв подвоїти зарплатню в «SNL», аби йому не довелося працювати з Пітом Девідсоном

Репер Ye (Каньє Вест) найближчим часом точно не залишить Кім Кардаш'ян та її нового коханого Піта Девідсона у спокої. Репер використав свою сторінку в Instagram, аби усю неділю публікувати пости з нападками на актора. Зрештою, він вирішив підтвердити справжність сторінки у соціальній мережі, несподівано звернувшись до свого колеги Майкла Че.

Відповідний допис Ye опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Все почалося з мему з “Avergers: Громадянська війна”, де Ye виступає проти Піта Девідсона. він поділився постом про чутки про те, що Піт Девідсон надіслав Маку Міллеру інтимні фотографії своєї колишньої дівчини Аріани Гранде. В описі Ye поставив “без коментарів”.

Після низки образливих публікацій, котрі репер адресував Піту Девідсону, Ye завершив свої інформаційні атаки фотографією коміка зі своїм другом Кулемет Келлі (нинішній хлопець Меган Фокс) із підписом: “Ні, ти ніколи не зустрінеш моїх дітей”.

Водночас Ye наголосив, що його обліковий запис не зламали. Після публікації допису, він розмістив світлину, на якій стояв з аркушем паперу замітку із написом: “Мій обліковий запис не зламано. 2/13/22”.

Та несподівано звернувся до свого колеги – зірки Saturday Night Live Майкла Че.