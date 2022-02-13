Ye пообіцяв подвоїти зарплатню в «SNL», аби йому не довелося працювати з Пітом Девідсоном

Відповідний допис Ye опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Все почалося з мему з “Avergers: Громадянська війна”, де Ye виступає проти Піта Девідсона. він поділився постом про чутки про те, що Піт Девідсон надіслав Маку Міллеру інтимні фотографії своєї колишньої дівчини Аріани Гранде. В описі Ye поставив “без коментарів”.
Після низки образливих публікацій, котрі репер адресував Піту Девідсону, Ye завершив свої інформаційні атаки фотографією коміка зі своїм другом Кулемет Келлі (нинішній хлопець Меган Фокс) із підписом: “Ні, ти ніколи не зустрінеш моїх дітей”.
Водночас Ye наголосив, що його обліковий запис не зламали. Після публікації допису, він розмістив світлину, на якій стояв з аркушем паперу замітку із написом: “Мій обліковий запис не зламано. 2/13/22”.
Та несподівано звернувся до свого колеги – зірки Saturday Night Live Майкла Че.
“Мій обліковий запис не зламано, я буду на недільному богослужінні опівдні, і я візьму Норта і Сента на Суперкубок, незабаром після @chethinks, я подвою те, що вам платять, просто аби вам не довелося дивитись на цього пішака з великою любов’ю”, – написав Ye.
- Нагадаємо, колишнє подружжя Кім Кардаш’ян та Ye (Каньє Вест) посварилися у соцмережах через те, що їхня старша донька Норт завела акаунт у TikTok, не запитавши дозволу батька.
- Американський хіп-хоп виконавець Каньє Вест (Ye) виступив продюсером нового треку американського репера Pusha-T під назвою “Diet Coke”.