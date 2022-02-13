ЗеПорушення

56

Всього порушень

2

Днів без порушень

14 лютого

01:17 Ye пообіцяв подвоїти зарплатню в «SNL», аби йому не довелося працювати з Пітом Девідсоном
00:48 «Помолімось у тиші» – Папа Римський закликав до миру в Україні

13 лютого

23:25 «Ми не дозволимо Росії зробити сюрприз», – радник Байдена розповів, навіщо США публікують дані розвідки щодо планів РФ
22:22 Кабмін виділив 16,6 млрд гривень для гарантування безпеки польотів у небі над Україною
20:55 Посольство Франції в Києві закликає громадян «підготувати воду, їжу та теплий одяг»
20:28 Білий дім повідомив про результати телефонної розмови Байдена і Зеленського
20:03 Щоб авіарейси продовжували здійснюватись: Мінінфраструктури підготувало нові урядові рішення
19:31 Петро Порошенко вимагає провести термінове засідання ВР та ухвалити закони для захисту держави
19:08 Twitter тестує регулювання швидкості на відео
18:45 Правильне харчування: п’ять порад, як сприяти здоровішому життю
18:26 Скандал на нацвідборі «Євробачення»: «Суспільне» пояснило, що сталося під час оголошення результатів глядацького голосування
17:48 Франк-Вальтер Штайнмаєр вдруге обраний президентом Німеччини
17:36 Україна не рекомендує літати над частиною Чорного моря, але не обмежує повітряний простір — «Украерорух»
17:01 Зеленський сьогодні поговорить із Байденом
16:46 Закриту нараду керівників фракцій ВР з силовиками перенесли
16:27 Шість порад, які допоможуть уберегти мозок від старіння
14:15 Канада виділить Україні пакет фінансової допомоги — Зеленський
14:00 «Потрібно єднатись, а не шукати у мені злу відьму» – Alina Pash про свою перемогу
13:38 Зеленський з головою Європейської Ради обговорили «активізацію мирного процесу»
12:39 Україна та Туреччина домовилися побудувати плавучий док
12:04 Крим, Білорусь та Донбас: аналітики розглядають три можливих сценарії нападу на Україну — СNN
09:49 Слідом за Канадою: Австралія також евакуйовує своїх працівників до Львова
09:27 У Східній Європі найвищий рівень самотності серед інших європейців – дослідження
08:58 Китай піддав цензурі ЛГБТ сюжет у серіалі «Друзі»
08:27 Посольство Канади переїжджає з Києва до Львова
08:05 Україна готова до будь-яких сценаріїв – Кулеба

Ye пообіцяв подвоїти зарплатню в «SNL», аби йому не довелося працювати з Пітом Девідсоном

Репер Ye (Каньє Вест) найближчим часом точно не залишить Кім Кардаш'ян та її нового коханого Піта Девідсона у спокої. Репер використав свою сторінку в Instagram, аби усю неділю публікувати пости з нападками на актора. Зрештою, він вирішив підтвердити справжність сторінки у соціальній мережі, несподівано звернувшись до свого колеги Майкла Че.

Понеділок, 14 лютого 2022, 01:17
Підтримати

Відповідний допис Ye опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Все почалося з мему з “Avergers: Громадянська війна”, де Ye виступає проти Піта Девідсона. він поділився постом про чутки про те, що Піт Девідсон надіслав Маку Міллеру інтимні фотографії своєї колишньої дівчини Аріани Гранде. В описі Ye поставив “без коментарів”.

Після низки образливих публікацій, котрі репер адресував Піту Девідсону, Ye завершив свої інформаційні атаки фотографією коміка зі своїм другом Кулемет Келлі (нинішній хлопець Меган Фокс) із підписом: “Ні, ти ніколи не зустрінеш моїх дітей”.

Водночас Ye наголосив, що його обліковий запис не зламали. Після публікації допису, він розмістив світлину, на якій  стояв з аркушем паперу замітку із написом: “Мій обліковий запис не зламано. 2/13/22”.

Та несподівано звернувся до свого колеги – зірки Saturday Night Live Майкла Че.

“Мій обліковий запис не зламано, я буду на недільному богослужінні опівдні, і я візьму Норта і Сента на Суперкубок, незабаром після @chethinks, я подвою те, що вам платять, просто аби вам не довелося дивитись на цього пішака з великою любов’ю”, – написав Ye.

Теги: Ye, Кім Кардаш’ян, Піт Девідсон, репер, Instagram

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook