Про це повідомляє пресслужба Adidas в Instagram.

Yeezy Foam Runner відтінку “Vermilion” з 29 жовтня будуть у продажу! Це перша повністю червона модель Adidas Yeezy.

Модний бренд Yeezy, заснований американським репером і дизайнером Ye (у минулому Каньє Вест), у колаборації з Adidas випустив продовження своєї яскравої лінійки взуття Yeezy Foam Runner у нових кольорах.

Футуристичний дизайн Yeezy Foam Runner став хітом продажів. Кросівки створені з полімеру, в основі якого перероблені водорослі. Взуття виконане у стилі унісекс, не має шнурівки та покрите круглими та овальними отворами для циркуляції повітря.

Придбати модель цього кольору можна на сайті або в додатку Adidas.