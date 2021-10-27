Про це повідомляє пресслужба Adidas в Instagram.
Yeezy Foam Runner відтінку “Vermilion” з 29 жовтня будуть у продажу! Це перша повністю червона модель Adidas Yeezy.
Модний бренд Yeezy, заснований американським репером і дизайнером Ye (у минулому Каньє Вест), у колаборації з Adidas випустив продовження своєї яскравої лінійки взуття Yeezy Foam Runner у нових кольорах.
Футуристичний дизайн Yeezy Foam Runner став хітом продажів. Кросівки створені з полімеру, в основі якого перероблені водорослі. Взуття виконане у стилі унісекс, не має шнурівки та покрите круглими та овальними отворами для циркуляції повітря.
Придбати модель цього кольору можна на сайті або в додатку Adidas.
- Нагадаємо, що на сайтах перепродажів товари Yeezy з різноманітними колабораціями характеризуються націнками 55% і вище.
- Також у США проти бренду Yeezy подали позов через затримку доставлення товарів. Позивачами є кілька окружних прокурорів штату Каліфорнія.
- Нещодавно Ye (Каньє Уест) спільно з брендом Adidas випустив масивні дуті кросівки.