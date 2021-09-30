Відомі бренди Yeezy і Gap презентували светри під назвою “The Perfect Hoodie” (ідеальні гуді). Це колаборації виробників.

Інформацією поділився журнал про стиль життя HYPEBEAST.

Виріб представлено в шести кольорах, починаючи від приглушених відтінків чорного, коричневого і жовто-бежевого до більш яскравих відтінків фіолетового, червоного і синього.

Всі гуді мають розміри унісекс, як для дорослих, так і для дітей, і зроблені з 100% двошарової бавовни, що створює відчуття затишку.

Примітно, що светр виконано в мінімалістичному стилі – без логотипів і навіть зав’язок. Однак на талії є велика кишеня-кенгуру, а збільшене та занижене плече й щільні рубчасті манжети доповнюють силует.

Гуді для дорослих продаються за ціною 90 доларів США, а дитячі – 70 доларів США.

YZY x GAP "The Perfect Hoodie" 💰 $70-$90 pic.twitter.com/N4siDRoQkK — JustFreshKicks (@JustFreshKicks) September 27, 2021