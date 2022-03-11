YouТube блокує доступ до каналів російських державних ЗМІ по всьому світу.

Про це повідомила пресслужба YouTube у Twitter.

Ця зміна набуває чинності негайно, і ми очікуємо, що нашим системам знадобиться час, щоб масштабуватися”, — наголошується у повідомленні компанії.

Після останнього оновлення команда YouТube видалила понад 1 000 каналів та понад 15 000 відео через порушення не лише політики платформи щодо ворожих висловлювань, а й політики щодо дезінформації.

“Наші системи також підключають людей до надійних джерел новин. Наразі наші останні новини та шпальти на нашій домашній сторінці отримали понад 17 мільйонів переглядів в Україні”, — зазначають у YouTube.

Крім того, нещодавно було зупинено всю рекламу YouTube в Росії. Тепер це поширюється на всі способи монетизації на платформі в Росії.

“Наші команди продовжують уважно стежити за ситуацією та готові до подальших дій. Ми продовжуватимемо ділитися оновленнями, коли вони будуть доступні”, — йдеться в заяві компанії.