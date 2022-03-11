Про це повідомила пресслужба YouTube у Twitter.
Ця зміна набуває чинності негайно, і ми очікуємо, що нашим системам знадобиться час, щоб масштабуватися”, — наголошується у повідомленні компанії.
Після останнього оновлення команда YouТube видалила понад 1 000 каналів та понад 15 000 відео через порушення не лише політики платформи щодо ворожих висловлювань, а й політики щодо дезінформації.
“Наші системи також підключають людей до надійних джерел новин. Наразі наші останні новини та шпальти на нашій домашній сторінці отримали понад 17 мільйонів переглядів в Україні”, — зазначають у YouTube.
Крім того, нещодавно було зупинено всю рекламу YouTube в Росії. Тепер це поширюється на всі способи монетизації на платформі в Росії.
“Наші команди продовжують уважно стежити за ситуацією та готові до подальших дій. Ми продовжуватимемо ділитися оновленнями, коли вони будуть доступні”, — йдеться в заяві компанії.
- Нагадаємо, що Генеральна прокуратура Російської Федерації подала на розгляд до суду заяву про визнання компанії Meta екстремістською організацією. Також забороняється діяльність компанії на території країни, зокрема обмежується доступ до Instagram.
- Також Twitter та Facebook видалили допис посольства РФ з “виправданням” авіаудару по пологовому будинку в Маріуполі.