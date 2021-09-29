Відеохостинг YouTube блокуватиме всі відео, в яких поширюють неправдиву інформацію про вакцини.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Йдеться про розширення заборони на поширення фейків про вакцини проти коронавірусу. Відтепер хостинг блокуватиме відео, де поширюватимуть фейки про всі схвалені вакцини.

“Зараз ми перебуваємо на етапі, коли важливіше, ніж будь-коли, розширити роботу, розпочату з COVID-19, на інші вакцини”, – сказано в повідомленні.

Приміром, на YouTube заборонять відео, в яких розповідають про те, що вакцина проти грипу провокує безпліддя, а вакцина MMR спричиняє аутизм.

Також було ухвалено рішення заборонити відео кількох активістів, які виступають проти вакцинації. Зокрема, це Роберт Ф. Кеннеді-молодший та Джозеф Мерколу.

Мерколу вже зреагував на заборону. Його організація заявила, що “єдина у всьому світі” та більше не збирається “жити в страхові “, але збирається “відновити права та свободи”.

Вперше YouTube заблокував відео з фейками про вакцини проти коронавірусу на початку жовтня 2020 року.

Тепер YouTube блокуватиме відео, де йтиметься про те, що будь-які схвалені вакцини небезпечні й мають серйозні побічні наслідки для здоров’я, а також, що вони нібито не знижують передавання або зараження тим чи іншим захворюванням. Також видалятимуть відео, де є неправдива інформація про речовини зі складу вакцин.

До того як ухвалити таке рішення, відеохостинг консультувався з міжнародними організаціями охорони здоров’я та експертами.

Нові правила починають діяти сьогодні, 29 вересня.