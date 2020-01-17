Про це повідомляють #Букви.
Як повідомлялося раніше, в середу, 15 січня, в Мережі з’явилася серія роликів, на яких люди з голосами схожими на Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксану Маркарову та заступницю голови Нацбанку України Катерину Рожкову обговорюють, що будуть говорити Президенту Володимиру Зеленському на нараді з питань економічної політики . Зокрема, співрозмовники обговорюють, як пояснити Зеленскому причини зміцнення гривні та зростаючий дефіцит в бюджеті. Під час розмови нібито Гончарук називає себе “профаном в економіці”, а Главу держави — людиною з “дуже примітивним, в сенсі простим, розумінням економічних процесів”.
Ролики були розміщені на анонімному Youtube-каналі під назвою “Як обдурити президента”.
У п’ятницю, 17 січня, відеозаписи з каналу перестали бути доступні. У сповіщенні Youtube повідомляється, що це пов’язано з тим, що користувач, який розмістив їх, видалив свій аккаунт.
Аналогічну інформацію можна отримати і за допомогою пошуку по каналах.
Нагадаємо, після публікації роликів Олексій Гончарук записав відеозвернення після скандалу з оприлюдненими записами “прослушки” нібито з його кабінету. Він повідомив про “масовані атаки” проти Уряду в ЗМІ та соцмережах. 17 січня Гончарук написав заяву про відставку та передав її Президенту Володимиру Зеленському. В Офісі Глави держави повідомили, що Зеленський отримав заяву для розгляду, хоча це не входить в його повноваження.
- Фотографи #Букв зафіксували листування нардепа від фракції “Слуги народу”, колишньої журналістки телеканалу “1+1” Ольги Смаглюк-Василевської, в якій вона відмовилася допомогти своєму колезі Олександру Дубинському розганяти новину про прослуховування Прем’єр-міністра Олексія Гончарука.
- Увечері 17 січня Президент Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає уряду “шанс”, але з деякими умовами.