Youtube-канал, на якому публікувалися записи розмов під час зустрічі Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністрів та голів Нацбанку, було видалено.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, в середу, 15 січня, в Мережі з’явилася серія роликів, на яких люди з голосами схожими на Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксану Маркарову та заступницю голови Нацбанку України Катерину Рожкову обговорюють, що будуть говорити Президенту Володимиру Зеленському на нараді з питань економічної політики . Зокрема, співрозмовники обговорюють, як пояснити Зеленскому причини зміцнення гривні та зростаючий дефіцит в бюджеті. Під час розмови нібито Гончарук називає себе “профаном в економіці”, а Главу держави — людиною з “дуже примітивним, в сенсі простим, розумінням економічних процесів”.

Ролики були розміщені на анонімному Youtube-каналі під назвою “Як обдурити президента”.

У п’ятницю, 17 січня, відеозаписи з каналу перестали бути доступні. У сповіщенні Youtube повідомляється, що це пов’язано з тим, що користувач, який розмістив їх, видалив свій аккаунт.

Аналогічну інформацію можна отримати і за допомогою пошуку по каналах.