Про це повідомила пресслужба компанії.

Наразі користувачі й надалі матимуть доступ до обох сервісів.

“Ми хочемо бути впевненими, що кожен матиме час перенести свій музичний контент і звикнути до YouTube Music, тому ми надсилатимемо багато сповіщень до того часу, коли користувачі більше не матимуть доступу до Google Play Музика пізніше цього року”, – йдеться в повідомленні.

Щоб перенести свою музичну бібліотеку в YouTube Music, потрібно виконати наступні дії:

• Завантажити додаток YouTube Music (iOS/Android).

• Натиснути кнопку переносу в YouTube Music, і завантаження, покупки, додані пісні та альбоми, персональні плейлисти та плейлисти, на які користувачі підписані, лайки та дизлайки, радіостанції та особисті налаштування одразу будуть перенесені.

• Оновлені рекомендації з’являться на домашній сторінці YouTube Music, і компанія повідомить користувачу електронною поштою та сповіщеннями, коли перенесення його музичної бібліотеки буде завершено, а музика знаходитиметься у вкладці “Бібліотека”.