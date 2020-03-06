YouTube не платитиме за рекламу в відео, які присвячені темі китайського коронавірусу, або навіть мають згадки про інфекцію.

Про це заявив фахівець з продукції YouTube Том Леунг, повідомляє видання The Verge.

Повідомляється, що згідно правил для рекламодавців відео на YouTube, що стосуються важливих тем – недавні події, пов’язані з чиєюсь смертю, як правило, не підходять для розміщення реклами. Однією з таких тем є коронавірус.

Цим відео дозволено залишатися на платформі; вони просто не можуть заробити на вбудованому рекламному сервісі YouTube.

“Таким чином все відео, присвячене цій темі, не будуть монетизувати, поки компанія не повідомить про зворотнє”, – сказав Леунг.