Про це заявив фахівець з продукції YouTube Том Леунг, повідомляє видання The Verge.
Повідомляється, що згідно правил для рекламодавців відео на YouTube, що стосуються важливих тем – недавні події, пов’язані з чиєюсь смертю, як правило, не підходять для розміщення реклами. Однією з таких тем є коронавірус.
Цим відео дозволено залишатися на платформі; вони просто не можуть заробити на вбудованому рекламному сервісі YouTube.
“Таким чином все відео, присвячене цій темі, не будуть монетизувати, поки компанія не повідомить про зворотнє”, – сказав Леунг.
- Станом на 6 березня жертвами коронавірусу у всьому світі стали 3383 особи, кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищило 98 тисяч.
- 3 березня в Україні було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого.
- У Центрі громадського здоров’я МОЗ України поінформували, що для профілактики зараження коронавірусом COVID-19 слід дотримуватися стандартних рекомендацій: наприклад, часто мити руки.