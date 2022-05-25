Про це повідомило американське видання The Hollywood Reporter.
Генеральна директорка YouTube Сьюзен Войчицькі виступила в ході Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі.
Вона наголосила, що відеоплатформа не планує виходити з Росії. Войчицькі обґрунтувала таке рішення необхідністю боротьби з російською дезінформацією.
“Дезінформація інтернеті не є чимось новим, вона була завжди, але ми бачимо, що ризик її поширення збільшився, і ми докладаємо багато зусиль (для боротьби з нею — прим. ред.)”, — повідомила гендиректорка.
За її словами, команда YouTube наразі розв’язує проблеми дезінформації, що може просочуватися в контент, зокрема, рекламний. Головним завданням є завжди бути на крок попереду користувачів, що поширюють фейки, запевнила Войчицькі.
“Що насправді показав цей конфлікт (Російсько-українська війна, — прим. ред.), так це те, що інформація відіграє ключову роль, її використовують як зброю, тому ми були так зосереджені на виробленні правильної політики”, — прокоментувала гендиректорка інформаційну боротьбу на тлі подій в Україні.
Найважливіша мета YouTube, що залишився в Росії, коли багато компаній вийшли з неї, — доносити правдиву інформацію до російських користувачів.
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