Про це повідомляється в офіційному Twitter-акаунті YouTube.

Зазначається, що це буде експеримент за участю невеликої групи користувачів.

“Після повідомлень творців відео про цілеспрямовані дизлайк-атаки ми почали тестувати кілька дизайн-рішень, які не показують іншим користувачам кількість дизлайків”, – йдеться в повідомленні.

При цьому, автори розміщеного відео зможуть бачити кількість дизлайків, приховані вони будуть лише для решти користувачів хостингу.

  • У 2020 році YouTube вперше за 10 років не випустив традиційний Rewind з підсумками. За даними The Verge, компанія випускала ролики Rewind з 2010 року. Однак відео 2018 року стало самим ненависним роликом в історії YouTube і встановило рекорд по дизлайкам.