Про це повідомляється в офіційному Twitter-акаунті YouTube.

Зазначається, що це буде експеримент за участю невеликої групи користувачів.

“Після повідомлень творців відео про цілеспрямовані дизлайк-атаки ми почали тестувати кілька дизайн-рішень, які не показують іншим користувачам кількість дизлайків”, – йдеться в повідомленні.

При цьому, автори розміщеного відео зможуть бачити кількість дизлайків, приховані вони будуть лише для решти користувачів хостингу.

👍👎 In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we’re testing a few new designs that don’t show the public dislike count. If you’re part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx

— YouTube (@YouTube) March 30, 2021