Про це повідомляється в офіційному Twitter-акаунті YouTube.
Зазначається, що це буде експеримент за участю невеликої групи користувачів.
“Після повідомлень творців відео про цілеспрямовані дизлайк-атаки ми почали тестувати кілька дизайн-рішень, які не показують іншим користувачам кількість дизлайків”, – йдеться в повідомленні.
При цьому, автори розміщеного відео зможуть бачити кількість дизлайків, приховані вони будуть лише для решти користувачів хостингу.
👍👎 In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we’re testing a few new designs that don’t show the public dislike count. If you’re part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx
— YouTube (@YouTube) March 30, 2021
- У 2020 році YouTube вперше за 10 років не випустив традиційний Rewind з підсумками. За даними The Verge, компанія випускала ролики Rewind з 2010 року. Однак відео 2018 року стало самим ненависним роликом в історії YouTube і встановило рекорд по дизлайкам.