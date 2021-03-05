Генеральна директорка YouTube Сьюзан Войчицька розповіла, що платформа збирається розблоковувати аккаунт колишнього президента США Дональда Трампа, але не зараз.

Про це повідомляє CNN.

Аккаунт Трампа буде відновлений тільки тоді, коли YouTube буде впевнений, що ризик насильства знизився.

За словами Войчицької, YouTube буде покладатися на ряд показників для оцінки рівня насильства, включаючи заяви урядовців, рівень готовності правоохоронних органів і будь-яку агресивну риторику, яку YouTube відстежуватиме на своїй платформі.

Вона додала, що на даний момент складно сказати, коли канал Трампа може бути відновлений.

“Зараз абсолютно ясно, що все ще існує підвищений ризик насильства”, – сказала гендиректорка YouTube.

Дія аккаунта Трампа була тимчасово призупинена 12 січня, після штурму Капітолія, за порушення політики YouTube. У той час YouTube заявив, що обмеження триватимуть не менше тижня. Але 20 січня YouTube продовжив блокування каналу Трампа.