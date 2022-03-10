YouTube зупинив усі функції монетизації для РФ після вторгнення російських окупантів на територію Україні.

Про це сповістив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зокрема обмеження торкнуться підписки на YouTube Premium, Music Premium, спонсорство, суперчати, суперстікери та продаж мерчу. Також автори в YouTube припинять отримувати прибуток у РФ, однак це не вплине на дохід, отриманий від глядачів за межами країни-агресора.

Автори російських каналів вже публікують скріншоти з підтвердженнями у соцмережах.