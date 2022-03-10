Про це сповістив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Зокрема обмеження торкнуться підписки на YouTube Premium, Music Premium, спонсорство, суперчати, суперстікери та продаж мерчу. Також автори в YouTube припинять отримувати прибуток у РФ, однак це не вплине на дохід, отриманий від глядачів за межами країни-агресора.
Автори російських каналів вже публікують скріншоти з підтвердженнями у соцмережах.
- Нагадаємо, компанія Carlsberg Group припиняє виробництво та продаж пива Carlsberg в Російській Федерації. Раніше компанія обмежувалась лише зупинкою нових інвестицій.
- Мережі готелів Hilton і Hyatt припинили відкриття нових готелів в Росії, однак не планують закривати старі.
- Компанія Sony Interactive Entertainment, ігровий підрозділ Sony Corp, зупиняє усі постачання програмного та апаратного забезпечення до РФ після вторгнення федерації в Україну.