Про це сповістив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зокрема обмеження торкнуться підписки на YouTube Premium, Music Premium, спонсорство, суперчати, суперстікери та продаж мерчу. Також автори в YouTube припинять отримувати прибуток у РФ, однак це не вплине на дохід, отриманий від глядачів за межами країни-агресора.

Автори російських каналів вже публікують скріншоти з підтвердженнями у соцмережах.