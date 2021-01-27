Відеохостинг YouTube продовжив блокування каналу 45-го президента США Дональда Трампа на невизначений термін. Також YouTube обмежив можливість радника Трампа Руді Джуліані заробляти гроші на платформі.

Про це пише видання Politico.

Компанія, що належить Google, оголосила, що вдруге за два тижні продовжить обмеження, які не дозволяють Трампу розміщувати відео на платформі.

Спочатку компанія заблокувала акаунт Трампа 12 січня через побоювання нового штурму Капітолію прихильниками Трампа.

“У світлі побоювань з приводу можливого насильства, канал Дональда Трампа залишиться заблокованим. Наші команди залишаються пильними і уважно стежать за будь-якими новими розробками”, – заявила офіційний представник YouTube Айві Чой.

Відповідно до політики YouTube, після трьох блокувань Трампу назавжди заборонять доступ до сайту.

Що стосується адвоката Рудольфа Джуліані, то YouTube тимчасово заборонить йому брати участь в програмі, яка дозволяє йому заробляти гроші на своєму каналі. Причина такого рішення керівництва відеохостингу: неодноразові неправдиві заяви про нібито шахрайство на президентських виборах 2020 року.

Через 30 днів Джуліані може повторно подати заявку на розблокування його облікового запису.

20 січня повідомлялося, що YouTube продовжив блокування каналу експрезидента США Дональда Трампа ще щонайменше на тиждень.