Відеохостинг YouTube, що належить корпорації Google, продовжив блокування каналу експрезидента США Дональда Трампа ще щонайменше на тиждень.

Про це, зокрема, повідомляють американський телеканал CNBC, агентство Reuters і видання The Hill.

Так, минулого тижня YouTube мінімум на 7 днів заблокував канал Трампа за порушення правил платформи (публікацію відео, що провокує насильство). На нього тепер не можна завантажувати новий контент (відео або трансляції).

Адміністрація відеохостингу також на невизначений термін відключила коментарі під відео на каналі Трампа через “побоювання з приводу насильства”.

Тепер же в адміністрації YouTube вирішили продовжити блокування каналу Трампа ще мінімум на тиждень. Рішення було прийнято через побоювання “з приводу збереження загрози насильства”.

“У світлі побоювань у зв’язку з наявною загрозою насильства, канал Дональда Трампа буде позбавлений можливості завантаження нових відео або ведення прямих ефірів щонайменше ще сім днів”, – повідомив виданню The Hill представник Google.

“Як ми повідомляли раніше, коментарі під відео з каналу буде як і раніше відімкнено на невизначений термін”, – додав він.

Наразі на YouTube-канал Трампа підписано 2,79 млн людей.

Минулого тижня генеральний директор Google Сундар Пічаї повідомив про відсутність планів з видалення облікового запису Трампа. Пічаї зазначив, що YouTube розглядає аккаунт Трампа так само, як і будь-який інший: до нього застосують правило трьох “страйків”. Отже, аккаунт видалять назавжди, якщо він порушить правила сервісу тричі за найближчі 90 днів. Рішення про довічний бан буде прийнято, виходячи з того, що Трамп публікуватиме в майбутньому.