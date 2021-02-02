Про це повідомляє The Verge.

Створювати кліпи можуть як автори, так і глядачі, які увійшли в акаунт. Кожному ролику присвоюється новий URL. Поки ця функція доступна тільки для ПК і пристроїв Android.

Додавання цієї функції на YouTube – це ще один сигнал про те, що хостинг має намір посилити свою роботу в режимі прямої трансляції. Як прийнято вважати в просторі стримеров, кліпи допомагають каналам рости. Хороший кліп, який стає вірусним, може залучити величезний приплив нових глядачів, а в потокової передачі, де помітність грає важливу роль в забезпеченні стабільного доходу, це половина справи.

Обрізка вже досить давно існує на Twitch, і YouTube заявляє, що з самого початку почне тестування цієї функції з невеликою групою авторів. Також хостинг планує випускати нові оновлення та функції на основі відгуків, отриманих від авторів.