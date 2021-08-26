З початку пандемії COVID-19 в лютому 2020 року, платформа для відеохостингу YouTube видалила мільйон роликів з дезінформацією про коронавірус.

Про це заявив директор по продуктах YouTube Ніл Махон, повідомляє видання Engadget.

“Дезінформація перемістилася з маргінального напряму в основний. Більше не обмежуючись ізольованими світами тих, хто заперечує Голокост, тепер вона проникає в усі аспекти суспільства, іноді розриваючи спільноти з неймовірною швидкістю”, – зазначив Махон.

Водночас він наголосив, що “поганий контент” становить лише невеликий відсоток контенту YouTube в цілому.

“Поганий контент становить лише крихітний відсоток від мільярдів відео на YouTube (близько 0,16-0,18% від загальної кількості переглядів виявляється контентом, таким, що порушує наші правила)” – уточнив директор по продуктах.

Він також додав, що YouTube видаляє майже 10 мільйонів відео кожен квартал, “більшість з яких не набирає навіть 10 переглядів”.