YouTube видалив без можливості відновлення два німецьких канали російського державного телеканалу RT — RT DE і Der Fehlende Part (DFP).

Про це повідомляє німецьке видання DW.

Відеохостинг припинив роботу німецькомовних каналів мовника RT. Представник YouTube повідомив, що RT порушив політику щодо дезінформації про COVID-19, що призвело до заборони розміщення публікацій протягом тижня. Тоді мовник використав другий канал, “Der Fehlende Part”, щоб уникнути заборони на завантаження.

“RT DE отримала попередження за завантаження вмісту, що порушує нашу політику дезінформації щодо COVID-19. Це призвело до призупинення їхніх прав на публікацію. Під час цього призупинення вони намагалися обійти застосування закону, використовуючи інший канал і в результаті обидва канали були припинені за порушення Умов використання YouTube”, — пояснив речник.

YouTube додав, що “не погоджується з умовами надання послуг” використовувати інший канал, намагаючись обійти призупинення роботи одного каналу за допомогою активності на іншому “.

Роскомнадзор у відповідь надіслав Google листа, у якому вимагав зняти всі обмеження з каналів RT DE та DFP. Компанії Google загрожує штраф у розмірі до 1 мільйона рублів, якщо вона відмовиться розблокувати канали RT на YouTube, кажуть в Роскомнадзор.

Нагадаємо, RT (раніше — Russia Today) — це російська державна мережна багатомовна телевізійна компанія, орієнтована на закордонну аудиторію. Існує з 2005 року, фінансується урядом Росії. Крім німецької мовить також англійською, арабською, іспанською та російською мовами.