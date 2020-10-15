Відеохостинг YouTube видалятиме ролики з неправдивою інформацією про вакцини від коронавірусу COVID-19.

Про це йшлося в електронному листі компанії, відправленому журналістам, повідомляє видання The Verge.

В YouTube оголосили, що розширюють політику компанії щодо дезінформації про коронавірус.

Так, із платформи будуть видаляти контент, який вводить в оману користувачів щодо вакцин від COVID-19.

Йдеться про відео, зміст яких суперечить даним національних систем охорони здоров’я або Всесвітньої організації охорони здоров’я, повідомляє британське агентство ВВС.

“Вакцинація проти COVID-19 може стати неминучим заходом, тому ми гарантуємо, що у нас правильна політика, яка дозволяє видаляти дезінформацію, пов’язану з вакциною від коронавірусу… Будь-який контент, який містить твердження про вакцинацію проти COVID-19, що суперечать експертній думці місцевих органів охорони здоров’я або Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), буде видалено з YouTube”, – говориться в заяві компанії, яку цитує видання The Guardian.

Йдеться про твердження, що вакцина: може вбивати людей; викликати безпліддя. Крім того, буде видалено контент, який містить теорії змови, що разом із вакциною людям будуть імплантувати мікрочіпи.

У заяві YouTube говориться, що з лютого були видалені понад 200 тисяч відео про коронавірус, що вводили в оману.