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YouTube відмовиться від формату Stories

Відеохостинг YouTube заявив, що з 26 червня платформа відмовиться від формату Stories.

Понеділок, 29 травня 2023, 15:03
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Джерело: пресслужба YouTube.

У повідомленні пояснили, що замість Stories користувачі матимуть змогу продовжити публікувати відео у спільнотах та YouTube Shorts, які “зможуть забезпечити цінні зв’язки з аудиторією та спілкування”.

Також представники відеохостингу додали, що, згідно з дослідженнями, користувачі, які публікують і відео у спільнотах, і Stories, зазвичай збирають більше вподобань та реакцій під першими.

Варто нагадати, відповідно до закону Європейського союзу про цифрові послуги, з 25 серпня 2023 року соціальні медіа-платформи Facebook, Twitter, TikTok та інші муситимуть боротися з незаконним і шкідливим контентом, інакше вони будуть оштрафовані.

За словами єврокомісара із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона, з 25 серпня, онлайн-платформи та пошукові системи з більш ніж 45 мільйонами активних користувачів матимуть більші зобов’язання.

До компаній, які повинні будуть виконувати вимоги нового закону, належать:

  • вісім платформ соціальних мереж: Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest і Snapchat;
  • п’ять онлайн-маркетплейсів: Amazon, Booking, AliExpres, Google Shopping і Zalando;
  • інші платформи, включаючи магазини програм Apple і Google, Google Maps і Wikipedia, а також пошукові системи Google і Bing.

Зазначено, що перераховані застосунки повинні будуть припинити демонстрацію реклами користувачам на основі конфіденційних даних, таких як релігія та політичні погляди. Контент, створений за допомогою штучного інтелекту, наприклад, оброблені відео та фотографії, також потрібно буде відповідним чином позначати.

“Цим 19 масштабним онлайн-платформам і пошуковим системам доведеться кардинально переробити свої системи для забезпечення високого рівня конфіденційності та безпеки неповнолітніх за допомогою інструментів перевірки віку та батьківського контролю”, – пояснив єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Теги: Stories, заява, відео, Відеохостинг, відмова, нововведення, YouTube

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