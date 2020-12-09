У середу, 9 грудня, YouTube заявив, що почне видаляти неправдиві відео про широкомасштабні шахрайства на виборах президента США.

Про це йдеться у заяві YouTube.

Оновлення з’явиться на наступний день після терміну, встановленого законодавством США для підтвердження результатів президентських виборів.

Очікувалося, що YouTube, який належить Google Alphabet Inc, почне відразу використовувати практичніший підхід, ніж Facebook та Twitter, які ще до виборів почали позначати публікації з дезінформацією. При цьому YouTube позначає всі відео, пов’язані з виборами, однак до цього не перевіряв їх вміст.

“Ми починаємо видаляти будь-яку інформацію, яка вводить людей в оману і містить твердження щодо того, що масштабні фальсифікації або помилки змінили результат президентських виборів у США у 2020 році”, – йдеться в повідомленні.

YouTube уточнив, що видалятиме ролик у разі, якщо у ньому заявлятимуться твердження про фальсифікації та масові шахрайства, які начебто допомогли Байдену виграти.

Відзначається, що подібні матеріали зможуть залишитися на відеохостингу, якщо вони мають “достатній освітній, документальний, науковий або мистецький контекст”.