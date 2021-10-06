Про це повідомляє Bloomberg.
В коспанії заявили, що два багатомільйонні канали виконавця видалили “у зв’язку з порушеннями правил автором”. Зазначається, що створити нові канали він не зможе.
Попри це, кліпи R. Kelly, які завантажені іншими користувачами, не були видалені, а його пісні доступні для прослуховування на YouTube Music.
До видалення на каналі RKellyTV було близько 3,5 млн підписників, а на каналі RKellyVevo – 1,6 млн підписників.
Раніше облікові записи репера заблокували у Facebook, Instagram та Twitter.
R. Kelly – американський музикант в стилі ритм-н-блюз, співак і продюсер. Володар трьох премій “Ґреммі”. За даними журналу Billboard, R. Kelly є найбільш успішним сольним виконавцем 1990-х за кількістю синглів, що потрапили в число сорока кращих композицій США.
- Нагадаємо, 28 вересня у США суд присяжних визнав R Kelly винним у торгівлі людьми та сексуальному насильстві щодо дев’яти жінок та двох чоловіків.
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У 2019 році R Kelly пред’явили звинувачення в 10 випадках сексуального насильства. Звинувачення йому були висунуті через кілька тижнів після виходу документального серіалу про виконавця, у якому жінки у деталях описують випадки сексуального насильства з боку музиканта.