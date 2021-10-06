Відеохостинг YouTube видалив два канали співака R Kelly (справжнє ім’я Роберт Сільвестр Келлі), якого визнали винним у торгівлі людьми та сексуальному насильстві.

Про це повідомляє Bloomberg.

В коспанії заявили, що два багатомільйонні канали виконавця видалили “у зв’язку з порушеннями правил автором”. Зазначається, що створити нові канали він не зможе.

Попри це, кліпи R. Kelly, які завантажені іншими користувачами, не були видалені, а його пісні доступні для прослуховування на YouTube Music.

До видалення на каналі RKellyTV було близько 3,5 млн підписників, а на каналі RKellyVevo – 1,6 млн підписників.

Раніше облікові записи репера заблокували у Facebook, Instagram та Twitter.

R. Kelly – американський музикант в стилі ритм-н-блюз, співак і продюсер. Володар трьох премій “Ґреммі”. За даними журналу Billboard, R. Kelly є найбільш успішним сольним виконавцем 1990-х за кількістю синглів, що потрапили в число сорока кращих композицій США.