Про це повідомляють #Букви.

На головній сторінці акаунту йдеться, що “цей обліковий запис заблокований за порушення правил спільноти”. Тому потрапити на головну чи переглянути попередній контент не вдасться.

Зазначимо, що на канал ватажка терористів були підписані близько трьох тисяч осіб. Детальніша причина блокування сторінки Пушиліна не зазначена.

На початку лютого 2022 року YouTube також заблокував інформаційні канали бойовиків. Серед них були акаунти “ЛНР”, “міністерства інформації ДНР” та “народної міліції”. Їх заблокували через порушення правил спільноти. Ще доступ обмежили до каналу “Луганський інформаційний центр” та “ГТРК ЛНР”.