Про це повідомляють #Букви.
На головній сторінці акаунту йдеться, що “цей обліковий запис заблокований за порушення правил спільноти”. Тому потрапити на головну чи переглянути попередній контент не вдасться.
Зазначимо, що на канал ватажка терористів були підписані близько трьох тисяч осіб. Детальніша причина блокування сторінки Пушиліна не зазначена.
На початку лютого 2022 року YouTube також заблокував інформаційні канали бойовиків. Серед них були акаунти “ЛНР”, “міністерства інформації ДНР” та “народної міліції”. Їх заблокували через порушення правил спільноти. Ще доступ обмежили до каналу “Луганський інформаційний центр” та “ГТРК ЛНР”.
- Нагадаємо, на окупованих територіях так званих ЛНР і ДНР запровадили 19 лютого заборону на виїзд чоловікам, вік яких дає змогу брати участь у військових діях.
- Після визнання Росією так званих “Л/ДНР” Олексій Данілов повідомив, що РНБО переходить до режиму робити 24/7. Такий формат роботи став відповіддю на те, що 21 лютого Володимир Путін визнав незалежність так званих “ЛНР” та “ДНР”.
- Пізніше, Путін заявив, що вважає територіями “ДНР” та “ЛНР” всю Донецьку та Луганську області, як це визначено у “конституціях” псевдореспублік.
- Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй (ООН) Антоніу Ґутерріш заявив, що російські війська не можна називати миротворцями, оскільки вони ввійшли на територію України без її згоди.