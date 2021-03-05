Платформа YouTube заблокувала п'ять каналів, на яких транслювали відео перевороту з М'янми. Причиною став насильницький характер сюжетів.

Про це повідомляє The New York Times.

YouTube видалив п’ять каналів, серед яких державна мережа MRTV, а також канали Myawaddy Media, MWD Variety і MWD Myanmar, які належать військовим.

Керівництво платформи пояснило своє рішення тим, що відео на каналах не відповідають правилам спільноти й чинному законодавству.

YouTube – підрозділ компанії Alphabet, якою володіє Google. Представники платформи не вказали на конкретні відео, через які заблокували канали. На п’яти згаданих ресурсах транслювали новини, спортивні огляди, військову пропаганду.

З огляду на те, що канали заблокували після “найкривавішого тижня протестів” в М’янмі, є припущення, що відео мали насильницький характер. Ще 1 лютого військові М’янми скинули демократичний уряд. Напередодні було вбито понад 30 осіб, бо військові застосували найбільш жорстокі методи для придушення протестів.

Прихильники демократичних засад в М’янмі збирали мітинги й протести за допомогою соціальних мереж. У відповідь військові штурмували телекомунікаційні центри та блокували сайти соціальних мереж. Іноді в країні повністю вимикали доступ до Мережі.

Щоб захистити активістів і посилити контроль за такими діями військових, минулого тижня Facebook заявив, що заблокує всі військові сторінки в соцмережі та припинить рекламу організацій, що належать військовим. Це розцінили як пряме втручання в політику країни.

Попри блокування, активісти в М’янмі заявили, що в соціальних мережах не блокують дезінформацію і матеріали із закликами до насилля з боку військових.