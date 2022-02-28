Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Завдяки пропагандистським ресурсам окупант просував фейки щодо нашої країни та нав’язував путінські наративи. Тепер недоступні “Первый канал”, “Россия 24” і “Россия 1”, TASS, “РИА Новости”, РБК, “Телеканал Звезда” і ще ряд каналів.
“Дякуємо YouTube за це рішення. Це великий крок до нашої спільної перемоги. Тепер і російські канали поступово ідуть маршрутом російського військового корабля. Україна переможе”, — наголосили у повідомленні.
- Нагадаємо, раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко звернувся до YouTube з проханням заблокувати російські телеканали на сервісі на тлі російської агресії в Україні.
- В Україні заблокували сайт, який допомагав ворогу з РФ бомбардувати міста України. На ресурсі викладалася інформація про пошук будь-яких об’єктів на мапі.
- Українські кібервійська зламали і оприлюднили базу телефонів співробітників Кремля. У мережу потрапили номери адміністрації Володимира Путіна.