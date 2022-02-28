Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Завдяки пропагандистським ресурсам окупант просував фейки щодо нашої країни та нав’язував путінські наративи. Тепер недоступні “Первый канал”, “Россия 24” і “Россия 1”, TASS, “РИА Новости”, РБК, “Телеканал Звезда” і ще ряд каналів.

“Дякуємо YouTube за це рішення. Це великий крок до нашої спільної перемоги. Тепер і російські канали поступово ідуть маршрутом російського військового корабля. Україна переможе”, — наголосили у повідомленні.