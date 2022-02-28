Платформа YouTube заблокувала ресурси РФ, які використовувалися для пропаганди, на теренах України. До переліку потрапили державні телеканали Росії.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Завдяки пропагандистським ресурсам окупант просував фейки щодо нашої країни та нав’язував путінські наративи. Тепер недоступні “Первый канал”, “Россия 24” і “Россия 1”, TASS, “РИА Новости”, РБК, “Телеканал Звезда” і ще ряд каналів.