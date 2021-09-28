Про це йдеться у блозі Youtube.
Відтак, Youtube забороняє контент, який здатен:
- знижувати активність виборців – вводити людей в оману щодо часу, місця або ж способу голосування;
- фабрикувати вимоги до кандидатів;
- закликати до втручання в демократичні процеси;
- поширювати контент, який було здобуто внаслідок хакерської атаки;
- дискредитувати чесні вибори.
“У таких випадках ми вилучаємо контент і надсилаємо відповідний електронний лист. Якщо ви вперше порушили наші правила спільноти, то отримаєте застереження, а до вашого облікового запису не буде застосовано штрафних санкцій. В іншому разі ваш канал отримає попередження. Якщо ви отримаєте три попередження, ваш канал буде закрито. Дізнайтеся більше про нашу систему попереджень”, – йдеться у повідомленні.
Також Youtube просить користувачів повідомляти про відео, які порушують ці правила, надіславши скаргу.
- Раніше повідомлялося, що відеохостинг YouTube тестує можливість завантаження відео для перегляду без підключення до Інтернету. До участі в бета-тестуваннях можуть долучитися передплатники Premium.