Відеохостинг Youtube заборонив оманливий контент, пов'язаний з результатами виборів, який може стати на заваді демократичним процесам. Авторів таких роликів будуть блокувати.

Про це йдеться у блозі Youtube.

Відтак, Youtube забороняє контент, який здатен:

знижувати активність виборців – вводити людей в оману щодо часу, місця або ж способу голосування;

фабрикувати вимоги до кандидатів;

закликати до втручання в демократичні процеси;

поширювати контент, який було здобуто внаслідок хакерської атаки;

дискредитувати чесні вибори.

“У таких випадках ми вилучаємо контент і надсилаємо відповідний електронний лист. Якщо ви вперше порушили наші правила спільноти, то отримаєте застереження, а до вашого облікового запису не буде застосовано штрафних санкцій. В іншому разі ваш канал отримає попередження. Якщо ви отримаєте три попередження, ваш канал буде закрито. Дізнайтеся більше про нашу систему попереджень”, – йдеться у повідомленні.

Також Youtube просить користувачів повідомляти про відео, які порушують ці правила, надіславши скаргу.