YouTube повідомив про запуск програми YouTube Short Funds в Україні. Починаючи з грудня компанія заохочуватиме авторів та артистів, які створюють креативні та унікальні короткі відео (від 15 до 30 секунд).

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Facebook

На зустрічі вони обговорили можливість приєднання України до програми YouTube Short Funds. Незабаром, в офіційному блозі Google повідомили про запуск YouTube Short Funds в Україні.

Фонд проєкту становить 100 мільйонів доларів США. Запуск в Україні став черговим кроком на шляху реалізації довгострокового плану монетизації для Shorts.

Щоб взяти участь у програмі YouTube Short Funds, автори відео мають відповідати переліку вимог:

За останні 180 днів на каналі має бути завантажене хоча б одне коротке відео, яке відповідає вимогам. Канали, що завантажують відео з водяними знаками або логотипами сторонніх соціальних мереж, неоригінальні відео (наприклад, невідредаговані кліпи з фільмів або телешоу) або відео, які повторно завантажені з каналів інших авторів, не будуть допущені. Для участі в програмі не обов’язково, щоб канали зараз брали участь у програмі монетизації на YouTube. Автори повинні бути старші за вік повноліття у своїй країні/регіоні (18 років для України, та зі згоди батьків, якщо учаснику від 13 до 17 років). Канали повинні відповідати правилам монетизації , правилам спільноти YouTube та правилам щодо авторського права .

В середньому програма YouTube Short Funds надає можливість заробити щомісяця від 10 тисяч доларів. Отримати додаткову інформацію про умови участі у YouTube Short Funds можна на сайті Google.