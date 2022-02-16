16 лютого Кабінет міністрів України затвердив постанову "Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році". Вже з 1 березня 2022 року проіндексують пенсію для понад 10 млн українцям на 14%.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Уряду.

Як пояснюють у Міністерстві соціальної політики, перерахунок пенсій проведуть із застосуванням збільшеного на 14% показника середньої заробітної плати при обчислення пенсії.

Вісім мільйонів людей отримають підвищені страхові пенсії, призначені до 2019 року. Середній розмір підвищення становитиме близько 360 гривень.

Окрім цього, підвищення у розмірі близько 705 гривень також отримають 500 тисяч військових пенсіонерів.

Серед постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС осіб з інвалідністю середній розмір підвищення пенсій становитиме близько 1 100 гривень.

Понад 2 млн осіб отримають щомісячні компенсаційні виплати, що виплачуються додатково до пенсії, для людей віком від 75 років також підвищуються.

Зазначається, що встановлені мінімальні пенсійні гарантії та соціальні виплати для найбільш уразливих верств населення на рівні вище за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

У результаті рішення Кабміну мінімальна пенсійна виплата для пенсіонерів у віці від 60 до 65 років, з повним страховим стажем буде на 19% вища за прожитковий мінімум.

Мінімальна виплата для непрацюючих осіб, які отримують мінімальну пенсію буде вище за прожитковий мінімум на 9%.

Окрім цього, збільшено розмір допомоги на третю та кожну наступну дитину до досягнення нею 6-річного віку, який виховується у багатодітній сім’ї, на 24%.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що відповідно до постанови Уряду, у країні вперше за новим принципом збільшують пенсії військовим.